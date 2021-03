Đừng chỉ lo 'ôm' dữ liệu

Bộ GTVT không cách nào kiểm chứng được.

Từ năm 2019, tại phiên giải trình về an toàn giao thông tại Ủy ban Tư pháp Quốc hội với sự tham gia của cả Bộ Công an và Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã có một “sáng kiến” là tất cả những người báo mất bằng lái đều phải thi lại nhằm ngăn ngừa hiện tượng tiêu cực nêu trên. Ý tưởng này của ông Thể sau đó đã không được thực thi, vì ai cũng thấy sự vô lý của nó.

Còn Bộ Công an, khi xây dựng luật Đảm bảo an toàn giao thông đường bộ mới đây thì đề xuất giao việc đào tạo, quản lý, sát hạch giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an cho “thống nhất, đồng bộ”...