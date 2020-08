Khó lòng đồng thuận

Sự thay đổi bất ngờ này đang được dự thảo trong luật Giao thông đường bộ sửa đổi cũng như đề án thu phí đường cao tốc do ngân sách đầu tư đang được Bộ GTVT chủ trì soạn thảo.

Cách đây 7 năm, phí sử dụng đường bộ chỉ còn áp với các trạm BOT để hoàn vốn, 17 trạm thu phí trên các tuyến đường do ngân sách đầu tư đã được xóa bỏ do người dân đã đóng phí quỹ bảo trì đường bộ qua đầu phương tiện. Nay với dự thảo mới, người dân vừa phải đóng phí bảo trì, vừa đóng phí khi đi qua các trạm BOT (trên quốc lộ, cao tốc do doanh nghiệp đầu tư) để hoàn vốn và vừa đóng luôn phí cho các tuyến cao tốc do ngân sách đầu tư.