Nỗ lực đáng ghi nhận

Thời điểm nam phi công người Anh mắc Covid-19 ngày 18.3, hàng ngàn người buộc phải cách ly, một số chung cư bị phong tỏa, trụ sở Công an P.Thảo Điền cũng phải đóng cửa. Bị hạn chế đi lại 14 ngày không hề dễ chịu nhưng rồi mọi người cũng vui vẻ “sống chung với lũ”, và cảm thấy an tâm phần nào khi được chính quyền hỗ trợ trong cuộc sống hằng ngày. Hàng trăm nhân viên y tế, công an, quân đội đã nhiều đêm lăn lộn điều tra, truy vết để dập tắt ổ dịch “ Buddha Bar & Grill ”.