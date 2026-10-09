Chắp cánh ước mơ cho tân sinh viên





S UẤT HỌC BỔNG Ý NGHĨA

Đây là năm thứ ba liên tiếp Báo Thanh Niên và CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM trao học bổng cho các tân sinh viên. Điểm mới năm nay là giá trị mỗi suất học bổng được nâng lên và quy mô mở rộng hơn sau sáp nhập địa giới hành chính. Ban tổ chức đã trao 75 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Đặc biệt, Quỹ Đông A - CLB Golf Họ Trần Việt Nam trao 5 suất học bổng đặc biệt cho 5 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhất, mỗi suất là 100% học phí một học kỳ, trung bình khoảng 20 triệu đồng.

Từ trái qua: ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM; ông Trần Văn Tánh - Chủ tịch CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM; bà Nguyễn Thị Vân - Phó chủ tịch Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên; và ông Phạm Văn Triêm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM trao học bổng cho các tân sinh viên Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ: "Để có được những suất học bổng trao đến các em hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến sự chung tay, hỗ trợ của CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM, Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM, CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM, các golfer… đã cùng chung tấm lòng hướng về quê hương Quảng Ngãi, tiếp sức cho những tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học tập. Mỗi suất học bổng đều mang theo sự quan tâm và niềm tin của những người đã chung tay với chương trình".

"Đ ỘNG LỰC ĐỂ CHÚNG EM VƯƠN LÊN"

Trong số những tân sinh viên nhận học bổng lần này, em Nguyễn Lê Ngân Viên (quê xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi) có rất nhiều thành tích học tập ấn tượng ở cấp THPT, đạt 997 điểm thi đánh giá năng lực và trở thành sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Ngoại thương, phân hiệu TP.HCM. Ngân Viên cho biết ba em qua đời cách đây 6 năm, mẹ một mình làm lụng nuôi 3 chị em đang tuổi đi học và chăm sóc bà nội hơn 90 tuổi. "Vì vậy, khoản học bổng là sự hỗ trợ thiết thực, giúp mẹ em giảm bớt một phần gánh nặng học phí. Đây là nguồn động lực để em tiếp tục cố gắng học tập và sau này có công việc ổn định để phụ giúp gia đình", Ngân Viên chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Vân - Phó chủ tịch Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM, và ông Trần Văn Tánh - Chủ tịch CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM trao học bổng cho tân sinh viên

Em Lê Phạm Mỹ Uyên (quê xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), hiện là sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM, bộc bạch để bước vào giảng đường, những tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã trải qua một hành trình dài đầy nỗ lực, từ những đêm miệt mài học tập đến vượt qua những khó khăn về vật chất, tinh thần. Theo Uyên, phía sau mỗi bước chân của sinh viên là sự gánh vác thầm lặng của gia đình, những lo toan về học phí, sinh hoạt phí khi con lần đầu xa quê.

"Chính vì lẽ đó, học bổng Nguyễn Thái Bình không chỉ là sự hỗ trợ về kinh phí mà còn là nguồn động viên to lớn, giúp chúng em vơi bớt áp lực và cảm nhận được sự sẻ chia của những người con Quảng Ngãi tại TP.HCM. Suất học bổng như một vòng tay của quê hương giữa thành phố, tiếp thêm niềm tin để chúng em vững bước trên con đường tri thức", Uyên chia sẻ.

Ông Phạm Văn Triêm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM trao học bổng cho các tân sinh viên

Ông Trần Văn Tánh, Chủ tịch CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM, Trưởng ban tổ chức, cho biết: "CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM đã thực hiện các hoạt động trao học bổng, trao quà cho bà con khó khăn trong nhiều năm qua. Chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn các đơn vị tài trợ, các golfer, Báo Thanh Niên đã luôn đồng hành cùng CLB để thực hiện chương trình này. Với các em sinh viên, chúng tôi chỉ mong các em mạnh khỏe, học giỏi, sau này có công việc ổn định, thành tài để phụ giúp gia đình, cha mẹ. Đó cũng là điều chúng tôi mong muốn nhất".

"Chỉ có học tập, vượt khó thì các em mới có thể thực hiện được ước mơ chân chính của mình. Chúc các em luôn giàu nghị lực, vượt khó để có được thành công trong tương lai, chăm lo cho bản thân và gia đình cũng như hỗ trợ lại những người khó khăn. Đó cũng chính là cách để những điều tốt đẹp được tiếp nối!", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhắn gửi các tân sinh viên.