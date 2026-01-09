Chất lượng của giải thưởng Grammy ngày càng 'xuống dốc'?

Daily Mail đưa tin ngày 8.1, Rick Beato - nhà sản xuất và nhạc sĩ lâu năm, hiện là một nhà phê bình và phân tích âm nhạc chuyên nghiệp trên YouTube, đã đưa ra những nhận định thẳng thắn về các đề cử Bài hát của năm tại Grammy 2026 trong một video đăng tải trên kênh cá nhân với hơn 5,4 triệu người theo dõi.

'Các ca khúc ngày càng thiếu tính sáng tạo và giá trị lâu dài'

Trong video, Rick Beato so sánh các đề cử năm nay với mùa giải Grammy năm 1984, thời điểm ban nhạc The Police giành chiến thắng ở hạng mục Bài hát của năm với ca khúc Every Breath You Take. Đây cũng là năm Michael Jackson đoạt giải Album của năm với Thriller, đồng thời có hai ca khúc Billie Jean và Beat It được đề cử Bài hát của năm.

Những đề cử còn lại của năm 1984 gồm All Night Long của Lionel Richie, Flashdance… What a Feeling của Irene Cara và Maniac của Michael Sembello. Theo Rick Beato, điểm đáng chú ý là phần lớn mỗi ca khúc này chỉ có một người sáng tác, trái ngược với xu hướng hiện nay khi nhiều bản hit được ghi nhận có hàng loạt nhạc sĩ và sử dụng nhiều chất liệu vay mượn.

Rick Beato - nhà sản xuất và phê bình âm nhạc, đưa ra những nhận xét gay gắt về chất lượng các đề cử Bài hát của năm tại Grammy 2026 Ảnh: YouTube Rick Beato

Chuyển sang các đề cử năm 2026, Rick Beato bắt đầu với ca khúc Anxiety của Doechii. Ông cho rằng bài hát này dựa trên ca khúc Somebody That I Used to Know của Gotye phát hành năm 2011, vốn đã sử dụng sample trực tiếp từ Saville, một tác phẩm năm 1967 của Luiz Bonfá. Theo Rick Beato, Doechii dường như chỉ loại bỏ phần giọng hát gốc và viết lời mới trên nền nhạc cũ.

Tiếp đó, Rick Beato nhắm đến Luther của Kendrick Lamar và SZA, ca khúc từng đứng đầu bảng xếp hạng Hot 100 trong 13 tuần năm 2025. Ông cho biết bài hát này dựa trên If This World Were Mine, một ca khúc năm 1982 của Luther Vandross do Marvin Gaye sáng tác. Điều khiến Rick Beato đặc biệt chỉ trích là việc Luther có tới 10 người tham gia sản xuất.

Theo ông, việc cần đến quá nhiều người để hoàn thiện một ca khúc đặt ra câu hỏi về giá trị lâu dài của nó. Rick Beato bày tỏ nghi ngờ rằng những bài hát như vậy có thể được nghe lại sau 4 thập kỷ, giống như các ca khúc kinh điển của thập niên 1980 hay không?

Nhà sản xuất này cũng không đánh giá cao Abracadabra của Lady Gaga, gọi đây là một ca khúc nhạc dance rất bình thường và không để lại dấu ấn đáng nhớ. Ông chỉ ra rằng bài hát sử dụng giai điệu phỏng theo ca khúc Spellbound của Siouxsie and the Banshees.

Một số nghệ sĩ trong danh sách đề cử Grammy 2026 bị Rick Beato đánh giá trái chiều, với ý kiến cho rằng các ca khúc thiếu dấu ấn bền vững theo thời gian Ảnh: The Recording Academy

Tương tự, ca khúc APT. của Bruno Mars và ngôi sao Kpop Rosé cũng bị Rick Beato phê bình vì sử dụng giai điệu phỏng theo Mickey của Toni Basil. Theo ông, thật khó hiểu khi một ca khúc nhẹ nhàng đến khó tin, thiếu nghiêm túc và giống như nhạc dành cho trẻ em 5 tuổi, lại cần tới 5 người tham gia sáng tác.

Ca khúc Manchild của Sabrina Carpenter, từng đứng đầu bảng xếp hạng, cũng không tránh khỏi những lời chỉ trích. Rick Beato cho rằng đây là một bài hát mang âm hưởng quá chung chung và không tương xứng với khả năng của nữ ca sĩ, người được ông đánh giá là có nhiều ca khúc xuất sắc hơn.

Dù vậy, Rick Beato thừa nhận vẫn có một số đề cử Bài hát của năm khiến ông hài lòng. Ông đánh giá cao DTMF của Bad Bunny nhờ phần sản xuất độc đáo, đồng thời khen ngợi ca khúc Golden trong nhạc phim Kpop Demon Hunters vì giai điệu thú vị và giàu tính âm nhạc.

Tác phẩm được Rick Beato đánh giá cao nhất trong danh sách đề cử là Wildflower của Billie Eilish. Ông gọi đây là ca khúc hay nhất toàn bộ hạng mục, với giai điệu đẹp, cách sản xuất tiết chế vừa phải và giọng hát giàu cảm xúc được phô diễn trọn vẹn. Đáng chú ý, bài hát này do Billie Eilish và anh trai Finneas O'Connell cùng nhau sáng tác và sản xuất, không có sự tham gia của ê kíp đông đảo.

Theo Rick Beato, những ca khúc được viết bởi 3, 4 hay thậm chí hơn 10 người khó có khả năng được nhớ tới sau nhiều thập kỷ. Ông dẫn chứng rằng các bản hit của Grammy 1984 như Beat It hay Every Breath You Take vẫn được nghe, được phát trực tuyến và tiếp cận bởi thế hệ khán giả mới cho đến ngày nay.

"Khi nhìn vào những ca khúc hiện tại, tôi không nghĩ chúng sẽ còn được nhớ tới sau 3, 4 năm nữa", chuyên gia âm nhạc Rick Beato kết luận.