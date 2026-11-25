Bên cạnh những khả năng nổi bật như soạn thảo email, khắc phục sự cố phần mềm hay đơn giản hóa các câu hỏi phức tạp chỉ trong tích tắc, ChatGPT cũng gặp một số trục trặc mà người dùng cần cẩn trọng.

ChatGPT vẫn mắc những hạn chế khiến người dùng khó chịu ẢNH: REUTERS

Theo Engadget, mặc dù đưa ra những câu trả lời trau chuốt, nhưng phản hồi từ chatbot này có thể không chính xác. Ngay cả khi OpenAI phát hành mô hình GPT-6 vào tháng 10 qua, ChatGPT vẫn có xu hướng bịa đặt thông tin, hiểu sai câu hỏi và quên hướng dẫn trong các cuộc trò chuyện dài.

Một trong những vấn đề lớn nhất của ChatGPT là thói quen "ảo tưởng", tức là bịa đặt những chi tiết nghe có vẻ hợp lý nhưng hoàn toàn không có thật. ChatGPT có thể trích dẫn các nghiên cứu không tồn tại và tạo ra các nguồn giả mạo, khiến người dùng khó phân biệt đâu là thông tin chính xác. Thậm chí, OpenAI đã cảnh báo về sai lầm này, có nghĩa chức năng tìm kiếm thông tin từ ChatGPT không đảm bảo các tuyên bố cuối cùng là đúng.

ChatGPT vẫn có thể quên những gì người dùng vừa yêu cầu

Ngoài ra, ChatGPT thường tự đưa ra cách hiểu riêng về câu hỏi và có thể đi sai hướng mà người dùng yêu cầu. Nhược điểm này là lý do khiến OpenAI phải thu hồi bản cập nhật GPT-4o vào tháng 4.2025 do hành vi "quá xu nịnh" bằng các ngôn từ tâng bốc trong các phản hồi. Mặc dù công ty đã thực hiện một số thay đổi cho GPT-6 nhằm giảm bớt ngôn từ tâng bốc, nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Trong các cuộc trò chuyện dài, ChatGPT có thể mất phương hướng và không nhớ các hướng dẫn đã được đưa ra. Một người dùng báo cáo rằng chatbot này đã sử dụng lại các chi tiết cũ và hiển thị chúng như đã được xác minh, nhưng sau đó lại lặp lại lỗi.

Không chỉ riêng ChatGPT, các nghiên cứu cho thấy độ tin cậy của các mô hình ngôn ngữ thường giảm khi độ dài đầu vào tăng lên, ngay cả khi các tác vụ không quá phức tạp. Do đó, nếu đang thực hiện một dự án dài hạn, việc theo dõi các thay đổi và lặp lại hướng dẫn là rất quan trọng. Mặc dù đây là điều có thể gây khó chịu, nhưng không giám sát có thể dẫn đến việc tốn nhiều thời gian và công sức hơn. OpenAI cũng thừa nhận tính năng Memory của ChatGPT không lưu giữ mọi chi tiết từ các cuộc hội thoại trước đó.