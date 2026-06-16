Châu Á khởi đầu ấn tượng

"Samurai xanh" quả cảm

Nhật Bản đã hòa Hà Lan 2-2, với hiệp 2 được đánh giá hay nhất kể từ đầu World Cup 2026. Sau khi ru ngủ Hà Lan suốt hiệp 1, "Samurai xanh" đã vùng dậy mạnh mẽ sau 2 lần bị dẫn bàn và giật lại 1 điểm đầy quả cảm. Các học trò của HLV Moriyasu cho thấy bản lĩnh và niềm tin mạnh mẽ trước đương kim HCĐ EURO 2024. Ông Moriyasu đã có hàng loạt sự thay đổi người, đẩy cao tốc độ trận đấu và có bàn gỡ từ quả đánh đầu của Daichi Kamada - điều khó ai nghĩ đến khi chứng kiến hàng thủ cao lớn của Hà Lan. Sau trận đấu, báo chí thế giới không tiếc lời khen ngợi cho màn trình diễn ấn tượng của Nhật Bản.

Đội tuyển Nhật Bản (phải) nhận mưa lời khen sau trận hòa quả cảm trước Hà Lan ẢNH: AFP

Trang chủ FIFA chạy tít "Nhật Bản thể hiện tinh thần bất khuất trước Hà Lan" cùng nhận xét: "Mặc dù bị dẫn trước 2 lần trong hiệp 2, sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng, Nhật Bản vẫn không hề nao núng và không chịu khuất phục. Họ tiếp tục tấn công cho đến hết trận và được đền đáp xứng đáng ở những phút cuối cùng… Một điểm quý giá mà Nhật Bản đã giành được trước một trong những đội bóng mạnh của châu Âu". Dễ hiểu khi FIFA kỳ vọng Nhật Bản có thể đi xa ở AFF Cup 2026. Tại World Cup 2022, "Samurai xanh" đã thắng Đức, Tây Ban Nha và chỉ dừng chân sau loạt luân lưu 11 m trước Croatia. Đã 7 năm rồi, Nhật Bản vẫn vững vàng chưa thua bất kỳ đại diện châu Âu nào. Nhắc lại để thấy việc HLV Moriyasu bày tỏ sự "thất vọng vì không giành được chiến thắng trước Hà Lan" là trở nên hết sức bình thường.

Bản lĩnh châu Á

Trước Nhật Bản, đại diện châu Á là Hàn Quốc đã làm nức lòng người hâm mộ với màn lội ngược dòng thắng 2-1 đầy cảm xúc trước CH Czech. Các cầu thủ Hàn Quốc đã thể hiện sự vượt trội cả về sức mạnh và kỹ năng chơi bóng, có thời lượng kiểm soát bóng và dứt điểm gấp đôi đối thủ. Đội bóng của HLV Hong Myung-bo đã đem đến cho đối thủ trải nghiệm bị vắt kiệt sức bởi màn tra tấn thể lực "nặng đô" hơn nhiều đội bóng châu Âu. Đều sở hữu dàn ngôi sao đang tỏa sáng tại châu Âu, nên Hàn Quốc và Nhật Bản đã ít đi cảm giác hồi hộp, tích lũy nhiều hơn tâm thế đường hoàng, tự tin trước các đội bóng lục địa già. Những điểm số trước các đội bóng châu Âu đã trở nên bình thường, không quá đặc biệt nữa.

Cũng ở loạt trận đầu tiên, Qatar đã cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 nhờ bàn thắng phút 90+4 của Miro Muheim. Trong khi đó, đội tuyển Úc đã khiến cả thế giới phải nhìn lại mình bằng chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ đầy tham vọng. "Những chú kangaroo" đã chứng minh việc đặt "xe buýt 2 tầng" với 27% thời gian kiểm soát bóng vẫn có thể đẹp như thế nào. Sau khi có 3 đại diện vượt qua vòng bảng ở World Cup 2022, bóng đá châu Á đang tiếp tục cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua việc 4 đại diện đều bất bại sau loạt trận mở màn. Điều này sẽ tạo ra động lực khích lệ rất lớn cho Ả Rập Xê Út, Iran, Uzbekistan, Jordan… khi xuất trận chạm trán Uruguay, New Zealand, Áo, Colombia. Rõ ràng bóng đá châu Á đã cho thấy những bước tiến rất dài ở World Cup, với những lá cờ đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc đang tự tin vươn mình vào tốp đầu thế giới.