Các bên tham dự đang đứng trước thế khó. Một mặt, họ muốn thúc đẩy chấm dứt chiến sự, giảm tổn thất, bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine và ngăn xung đột ở châu Âu. Mặt khác, họ lo ngại những thỏa thuận được định hình chủ yếu bởi Mỹ và Nga có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, lợi ích và tương lai của họ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói chuyện với Thủ tướng Anh Andy Burnham tại một phiên họp ở Berlin, Đức ngày 19.11 Ảnh: Reuters

Vì thế, cuộc gặp hướng tới tìm giải pháp cho những vấn đề gồm duy trì hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh, phối hợp lập trường với Mỹ - đặc biệt sau chấn động từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mới rồi ở nước này, đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó nếu tiến trình đàm phán không đạt kết quả.

Phía sau còn là tính toán gây dựng vai trò chính trị an ninh, chứng minh họ không chỉ là những bên cung cấp viện trợ hay gánh chịu hệ quả của chiến sự, mà phải là chủ thể tham gia quyết định tương lai an ninh châu lục. Châu Âu không muốn bị gạt ra ngoài một tiến trình có thể định hình trật tự ngay trên lục địa mình.

Tuy nhiên, châu Âu chưa thực sự thống nhất nội bộ và vẫn chưa rõ ràng về định hướng chiến lược cụ thể. Kết quả hội nghị không nhiều, chưa tạo ra đột phá cho tiến trình hòa bình, cũng chưa đủ để khẳng định châu Âu đã giành được vị trí trong bàn đàm phán, nhưng thảo luận để thống nhất quan điểm và phối hợp hành động tiếp tục được duy trì. Cuộc gặp chưa tạo ra bước đột phá cho hòa bình Ukraine, nhưng có thể là phép thử xem châu Âu có đủ năng lực biến nỗi lo bị gạt ra ngoài thành một vai trò thực sự hay không.