Cháu bé 2 tuổi mang trái tim không lành lặn cần giúp đỡ

Nước mắt lưng tròng, anh Trần Viết Hưng (35 tuổi, bố của Thiện) cho biết những ngày cuối tháng 10 này, anh đang trở về quê nhà để chạy lo kinh phí điều trị cho Thiện ở Khoa ung bướu nhi Bệnh viện T.Ư Huế. "Hiện vợ tôi đang chăm cháu trong đó", anh Hưng nói. Nay cảnh nhà đã quá kiệt quệ, vợ chồng anh ngày ngày nhìn con héo hon, ước mong có một phép màu…

Với giọng buồn bã, anh Hưng cho biết vợ chồng anh có 2 con, Thiện là con nhỏ. Anh làm thợ cơ khí, vợ làm nghề nông, thu nhập hai vợ chồng khoảng 5 triệu đồng/tháng, tuy ít nhưng do biết liệu cơm gắp mắm nên cũng đủ sống qua ngày. Tai ương ập đến khi vào năm 2024 bác sĩ phát hiện cháu Thiện mang bệnh hiểm nghèo. "Chúng tôi đặt tên con là Thiện, mơ ước sau này con không cần tài giỏi hơn người, chỉ cần cháu trở thành người sống tử tế, lương thiện. Nhưng bây giờ sự sống của cháu đang bấp bênh, thì nói gì đến mai sau", anh Hưng nói, giọng nghẹn lại.

Cháu Thiện được mẹ ngày ngày chăm sóc với ước mong phép màu sẽ đến ẢNH: THANH LỘC

Dù còn rất nhỏ nhưng cháu Thiện phải nằm viện triền miên ẢNH: THANH LỘC

Từ khi Thiện mắc bệnh, vợ chồng anh Hưng đưa con đi điều trị khắp nơi, không làm được việc gì để có thu nhập, nhưng vẫn cố gắng dùng tiền tiết kiệm và vay mượn thêm chạy chữa cho cháu. Thiện đã trải qua phẫu thuật và các đợt điều trị hóa chất, nhưng hiện bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. "Hiện các bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế cho biết bệnh ung thư của cháu đã di căn qua phổi, phải lấy mẫu tủy để điều trị theo phương pháp ghép tế bào, sẽ tốn kém rất nhiều", anh Hưng cho biết.

Cứu con là ước vọng của vợ chồng anh Hưng, thậm chí nếu đánh đổi bản thân để vơi bớt được nỗi đau của con, anh chị cũng chấp nhận, nhưng ngặt nỗi bây giờ họ sức đã cùng, lực đã kiệt. Những nơi có thể vay mượn, hai vợ chồng đều đã "gõ cửa". Chính quyền, bà con chòm xóm biết gia cảnh của vợ chồng anh Hưng rất thương nhưng cũng lực bất tòng tâm vì có mấy ai dư dả. Phải có những bàn tay của các nhà hảo tâm chìa ra giúp đỡ thì may ra bé Thiện mới có cơ hội tìm lại cho mình một trái tim lành lặn, có nhịp đập yên bình như bao người.

Mong sao qua bài viết này, cộng đồng chung tay giúp đỡ gia đình anh Hưng, để giúp cháu Thiện vượt qua giai đoạn bệnh tật ngặt nghèo này.