Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Cháu bé 2 tuổi mang trái tim không lành lặn cần giúp đỡ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
21/10/2025 07:44 GMT+7

Dù chỉ mới hơn 2 tuổi nhưng cháu Trần Quang Thiện (ở thôn Tân Hiệp, xã Hiếu Giang, Quảng Trị) đã phải nằm viện tới khoảng 1 năm để chống chọi với căn bệnh ung thư trung thất tim.

Nước mắt lưng tròng, anh Trần Viết Hưng (35 tuổi, bố của Thiện) cho biết những ngày cuối tháng 10 này, anh đang trở về quê nhà để chạy lo kinh phí điều trị cho Thiện ở Khoa ung bướu nhi Bệnh viện T.Ư Huế. "Hiện vợ tôi đang chăm cháu trong đó", anh Hưng nói. Nay cảnh nhà đã quá kiệt quệ, vợ chồng anh ngày ngày nhìn con héo hon, ước mong có một phép màu…

Với giọng buồn bã, anh Hưng cho biết vợ chồng anh có 2 con, Thiện là con nhỏ. Anh làm thợ cơ khí, vợ làm nghề nông, thu nhập hai vợ chồng khoảng 5 triệu đồng/tháng, tuy ít nhưng do biết liệu cơm gắp mắm nên cũng đủ sống qua ngày. Tai ương ập đến khi vào năm 2024 bác sĩ phát hiện cháu Thiện mang bệnh hiểm nghèo. "Chúng tôi đặt tên con là Thiện, mơ ước sau này con không cần tài giỏi hơn người, chỉ cần cháu trở thành người sống tử tế, lương thiện. Nhưng bây giờ sự sống của cháu đang bấp bênh, thì nói gì đến mai sau", anh Hưng nói, giọng nghẹn lại.

Trần Viết Hưng kêu gọi giúp đỡ cháu Trần Quang Thiện vượt qua bệnh tật hiểm nghèo - Ảnh 1.

Cháu Thiện được mẹ ngày ngày chăm sóc với ước mong phép màu sẽ đến

ẢNH: THANH LỘC

Trần Viết Hưng kêu gọi giúp đỡ cháu Trần Quang Thiện vượt qua bệnh tật hiểm nghèo - Ảnh 2.

Dù còn rất nhỏ nhưng cháu Thiện phải nằm viện triền miên

ẢNH: THANH LỘC

Từ khi Thiện mắc bệnh, vợ chồng anh Hưng đưa con đi điều trị khắp nơi, không làm được việc gì để có thu nhập, nhưng vẫn cố gắng dùng tiền tiết kiệm và vay mượn thêm chạy chữa cho cháu. Thiện đã trải qua phẫu thuật và các đợt điều trị hóa chất, nhưng hiện bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. "Hiện các bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế cho biết bệnh ung thư của cháu đã di căn qua phổi, phải lấy mẫu tủy để điều trị theo phương pháp ghép tế bào, sẽ tốn kém rất nhiều", anh Hưng cho biết.

Cứu con là ước vọng của vợ chồng anh Hưng, thậm chí nếu đánh đổi bản thân để vơi bớt được nỗi đau của con, anh chị cũng chấp nhận, nhưng ngặt nỗi bây giờ họ sức đã cùng, lực đã kiệt. Những nơi có thể vay mượn, hai vợ chồng đều đã "gõ cửa". Chính quyền, bà con chòm xóm biết gia cảnh của vợ chồng anh Hưng rất thương nhưng cũng lực bất tòng tâm vì có mấy ai dư dả. Phải có những bàn tay của các nhà hảo tâm chìa ra giúp đỡ thì may ra bé Thiện mới có cơ hội tìm lại cho mình một trái tim lành lặn, có nhịp đập yên bình như bao người.

Mong sao qua bài viết này, cộng đồng chung tay giúp đỡ gia đình anh Hưng, để giúp cháu Thiện vượt qua giai đoạn bệnh tật ngặt nghèo này. 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Trần Quang Thiện; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Thiện trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan

Lá lành đùm lá rách: Vừa nhận bằng bác sĩ thì bị u não ác tính

Lá lành đùm lá rách: Vừa nhận bằng bác sĩ thì bị u não ác tính

Nhà nghèo, cha mẹ làm tất cả để lo cho Danh Hoài Yên học bác sĩ. Thế nhưng nhận bằng tốt nghiệp chưa bao lâu thì chàng trai Khmer bộc phát bệnh nặng, được chẩn đoán u não ác tính.

Lá lành đùm lá rách: Người phụ hồ bị điện giật phải cắt cụt cả hai tay

Lá lành đùm lá rách: Nữ sinh ước có tiền chữa bệnh cho cha

Khám phá thêm chủ đề

ung thư ung thư trung thất tim Lá lành đùm lá rách GIÚP ĐỠ Nhà hảo tâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận