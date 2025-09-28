Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nam diễn viên 'Đảo thiên đường' mắc bệnh ung thư máu

Cao Hân
Cao Hân
28/09/2025 11:55 GMT+7

Cha Hyun Seung vừa khiến cộng đồng mạng bàng hoàng khi tiết lộ anh mắc ung thư máu sau một lần nhập viện khẩn cấp. Tiết lộ này đã khiến người hâm mộ và đồng nghiệp vô cùng lo lắng, gửi lời cầu chúc nam diễn viên vượt qua bạo bệnh.

Trên trang Instagram cá nhân ngày 27.9, Cha Hyun Seung chia sẻ một bức thư tay đầy xúc động cùng hình ảnh anh cạo trọc đầu, dấu hiệu của quá trình điều trị tích cực. Nam diễn viên bộc bạch rằng cuộc sống của anh đã “dừng lại trong chớp mắt” kể từ khi nhận được tin dữ.

“Ban đầu, tôi chìm trong nỗi sợ và hoang mang. Tôi không dám nói với bất kỳ ai, chỉ âm thầm đối mặt”, anh viết. Nhưng sau những tháng ngày đấu tranh trong lặng lẽ, nam diễn viên quyết định mở lòng. “Tôi đã sẵn sàng để chia sẻ. Tôi đang chiến đấu từng ngày, với niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ vượt qua”.

Không chỉ hàng loạt khán giả bày tỏ sự lo lắng và để lại những lời chúc chân thành, mà cả giới giải trí Hàn Quốc cũng nhanh chóng gửi gắm sự động viên. Đáng chú ý, nhiều đồng nghiệp thân thiết đã công khai bày tỏ sự bất ngờ và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho anh. Changmin (TVXQ), Park Gyuri (KARA) cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng nhanh chóng gửi lời động viên, tạo nên một sự ủng hộ tinh thần to lớn, giúp Cha Hyun Seung có thêm sức mạnh để chiến đấu với căn bệnh ung thư máu.

- Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, Cha Hyun Seung đã chia sẻ một bức thư tay đầy xúc động cùng hình ảnh anh cạo trọc đầu

ẢNH: INSTAGRAM NV

Từ vũ công K-pop đỉnh cao đến ngôi sao 'Đảo thiên đường'

Cha Hyun Seung không phải là gương mặt xa lạ với công chúng. Anh từng là một trong những vũ công phụ họa nổi bật nhất trong làng giải trí K-pop. Khán giả ưu ái gọi anh là “Oppa vai rộng” sau nhiều năm gắn bó với nữ ca sĩ Sunmi, kể từ ca khúc solo đầu tay 24 hours.

Với kỹ năng nhảy điêu luyện, anh đã cộng tác với nhiều nhóm nhạc và nghệ sĩ hàng đầu như SNSD, TVXQ, EXO, SHINee Jonghyun và BTOB.

Năm 2021, tên tuổi anh bùng nổ toàn cầu khi tham gia show hẹn hò ăn khách của Netflix: Single’s Inferno (Đảo thiên đường) mùa đầu tiên. Vẻ ngoài nam tính, thân hình chuẩn mực và sự ấm áp đã giúp anh thu về một lượng lớn người hâm mộ quốc tế.

- Ảnh 2.

Vẻ ngoài nam tính, thân hình chuẩn mực và sự ấm áp đã giúp anh thu về một lượng lớn người hâm mộ quốc tế

ẢNH: INSTAGRAM NV

Gần đây, Cha Hyun Seung bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và vừa đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim Conviction, được công chiếu vào ngày 24.9, chỉ vài ngày trước khi anh công bố bệnh tình.

Sự nghiệp và đam mê đang rộng mở, nhưng cuộc đời lại đặt ra một thử thách khắc nghiệt. Tuy nhiên, Cha Hyun Seung đã nhắn nhủ đầy lạc quan: “Giấc mơ và đam mê của tôi vẫn còn đó. Tôi mong chờ ngày trở lại sân khấu và trước ống kính với một hình ảnh mạnh mẽ, ấm áp hơn”.

Mỹ nhân 'Baywatch' kiệt quệ vì chống chọi với ung thư

Mỹ nhân 'Baywatch' kiệt quệ vì chống chọi với ung thư

Nicole Eggert - mỹ nhân đình đám một thời của loạt phim 'Baywatch', thừa nhận kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần khi liên tục trải qua những ca phẫu thuật, điều trị ung thư vú ở tuổi 53.

