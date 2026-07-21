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Thời sự Dân sinh

Cháy bãi giữ xe ở Nha Trang, 4 ô tô bị thiêu rụi

Kỳ Nam
Kỳ Nam
Rạng sáng 21.7, một vụ cháy bãi giữ xe đã xảy ra ở phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), khiến 4 ô tô bị cháy hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bãi giữ xe xảy ra vào rạng sáng 21.7 ở đường Tố Hữu, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm nhiều phương tiện đang đậu bên trong. Dù người dân xung quanh đã tìm cách dập lửa tại chỗ, nhưng do đám cháy bùng phát mạnh, kèm khói dày đặc nên không thể khống chế.

Nhiều ô tô bị cháy trong bãi giữ xe ở Nha Trang trong đêm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy

ẢNH: CACC

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, ngăn ngọn lửa lan sang các phương tiện và khu vực lân cận.

Sau gần một giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 2 giờ sáng, đám cháy bãi giữ xe cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Nhiều ô tô bị cháy trong bãi giữ xe ở Nha Trang trong đêm - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy bãi xe khiến 4 ô tô bị thiêu rụi

ẢNH: CACC

Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, một xe khách biển kiểm soát 79H-054.50 bị cháy từ phần đầu đến nửa thân xe. Ngoài ra, 3 xe tải mang biển số 79C-156.97, 79C-159.46 và 79C-205.34 bị cháy hư hỏng phần đầu.

Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với chủ các phương tiện để phối hợp đánh giá, thống kê thiệt hại.

Cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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