Cháy dữ dội quán hải sản ở Nha Trang, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Chiều 16.6, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khống chế kịp thời vụ cháy tại quán hải sản Bờ Kè Xóm Cồn 79, địa chỉ số 22 Xóm Cồn, phường Nha Trang, tuy nhiên vụ cháy đã khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ cháy, một nhân viên của quán hải sản Bờ Kè Xóm Cồn 79 phát hiện khu vực bếp có dấu hiệu rò rỉ gas. Người này đã cố gắng kiểm tra và xử lý sự cố, tuy nhiên chỉ ít phút sau, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực chứa gas rồi nhanh chóng lan sang các vật dụng xung quanh.

Lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường, ra sức phong tỏa vụ cháy ẢNH: VĂN CHIẾN

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân gần đó đã khẩn trương thông báo cho lực lượng chức năng để tổ chức chữa cháy, đồng thời hỗ trợ di chuyển tài sản và cảnh báo các hộ dân xung quanh.

Sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa quá lớn, lực lượng Cảnh sát PCCC Khánh Hòa đã điều động thêm 3 xe. Cùng thời điểm, trực ban đơn vị đã báo cáo lãnh đạo và chỉ huy đội để nắm tình hình, chỉ đạo xử lý vụ việc.

Lực lượng PCCC đang phun nước khống chế đám cháy tại hiện trường ẢNH: VĂN CHIẾN

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận khu vực cháy, triển khai các phương án ngăn chặn ngọn lửa lan sang những công trình lân cận. Sau một giờ nỗ lực khống chế, ngọn lửa đã được dập tắt.

Đám cháy tại quán không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi ẢNH: VĂN CHIẾN

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản và vật dụng bên trong quán hải sản Bờ Kè Xóm Cồn 79 đã bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.