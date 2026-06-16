Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cháy dữ dội quán hải sản ở Nha Trang, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Văn Chiến
Văn Chiến
Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán hải sản Bờ Kè Xóm Cồn 79 ở phường Nha Trang (Khánh Hòa) khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Chiều 16.6, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khống chế kịp thời vụ cháy tại quán hải sản Bờ Kè Xóm Cồn 79, địa chỉ số 22 Xóm Cồn, phường Nha Trang, tuy nhiên vụ cháy đã khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ cháy, một nhân viên của quán hải sản Bờ Kè Xóm Cồn 79 phát hiện khu vực bếp có dấu hiệu rò rỉ gas. Người này đã cố gắng kiểm tra và xử lý sự cố, tuy nhiên chỉ ít phút sau, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực chứa gas rồi nhanh chóng lan sang các vật dụng xung quanh.

Quán hải sản ở Nha Trang cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi- Ảnh 1.

Lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường, ra sức phong tỏa vụ cháy

ẢNH: VĂN CHIẾN

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân gần đó đã khẩn trương thông báo cho lực lượng chức năng để tổ chức chữa cháy, đồng thời hỗ trợ di chuyển tài sản và cảnh báo các hộ dân xung quanh.

Sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa quá lớn, lực lượng Cảnh sát PCCC Khánh Hòa đã điều động thêm 3 xe. Cùng thời điểm, trực ban đơn vị đã báo cáo lãnh đạo và chỉ huy đội để nắm tình hình, chỉ đạo xử lý vụ việc.

Quán hải sản ở Nha Trang cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi- Ảnh 2.

Lực lượng PCCC đang phun nước khống chế đám cháy tại hiện trường

ẢNH: VĂN CHIẾN

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận khu vực cháy, triển khai các phương án ngăn chặn ngọn lửa lan sang những công trình lân cận. Sau một giờ nỗ lực khống chế, ngọn lửa đã được dập tắt.

Quán hải sản ở Nha Trang cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi- Ảnh 3.

Đám cháy tại quán không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi

ẢNH: VĂN CHIẾN

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản và vật dụng bên trong quán hải sản Bờ Kè Xóm Cồn 79 đã bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Cháy quán lẩu dưới chân cầu Long Biên, nhiều người tháo chạy

Cháy quán lẩu dưới chân cầu Long Biên, nhiều người tháo chạy

Quán lẩu trong chợ ẩm thực Ngọc Lâm dưới chân cầu Long Biên (P.Bồ Đề, Hà Nội) bốc cháy dữ dội vào trưa 20.11, khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Khám phá thêm chủ đề

thiêu rụi cháy nhà Khánh Hòa Nha Trang hỏa hoạn Cháy quán hải sản ở nha trang hải sản Bờ Kè Xóm Cồn 79
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận