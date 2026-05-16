Chế độ ăn như thế nào sẽ giảm cân hiệu quả?

Tuy nhiên, nhiều người thường rơi vào cái bẫy ăn uống quá độ vào cuối tuần, làm tiêu tan mọi nỗ lực của cả tuần trước đó. Theo Medical News Today, giải pháp hiệu quả nhất có thể nằm ở việc đơn giản hóa chế độ ăn bằng cách lặp lại các bữa ăn quen thuộc.

Nghiên cứu mới đây đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa sự nhất quán về lượng calo hàng ngày và kết quả giảm cân thành công. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Health Psychology cho thấy, những người duy trì chế độ ăn với lượng calo ổn định và thực đơn tương đối lặp lại có xu hướng đạt kết quả giảm cân tốt hơn. Ngược lại, nhóm người có thói quen ăn bù hoặc thường xuyên tham gia các bữa tiệc tùng quá độ vào cuối tuần thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát chỉ số cơ thể, ngay cả khi họ đã ăn rất ít vào các ngày trong tuần.

