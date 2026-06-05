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Giải trí Phim

Chỉ còn 1 suất chiếu trong ngày, phim có Thái Hòa ra sao ở phòng vé?

Thạch Anh
Thạch Anh
05/06/2026 12:14 GMT+7

Sau hơn một tháng ra rạp, tác phẩm điện ảnh 'Anh Hùng' do Thái Hòa đóng chính thu chưa đến 50 tỉ đồng. Trước đó, phim phải cạnh tranh với nhiều tác phẩm khi khởi chiếu dịp lễ 30.4.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, hôm 5.6, phim điện ảnh Anh Hùng có sự tham gia của diễn viên Thái Hòa chỉ còn lại 1 suất chiếu, gần như không bán được vé. Ra rạp từ ngày 24.4, tính đến thời điểm hiện tại, tác phẩm về đề tài lừa đảo từ thiện thu hơn 46,7 tỉ đồng. Đây được xem là con số không quá ấn tượng đối với một dự án được lựa chọn công chiếu vào dịp lễ 30.4.

Thái Hòa nói về doanh thu

Chỉ còn 1 suất chiếu trong ngày, phim có Thái Hòa ra sao ở phòng vé? - Ảnh 1.

Sau hàng loạt vai diễn ghi dấu ấn phòng vé, Thái Hòa trở lại trong một hình ảnh kiệm lời, nhiều trăn trở trong phim điện ảnh Anh Hùng

ẢNH: NSX

Anh Hùng theo chân Hùng (Thái Hòa), người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát) bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần. Ngoài Thái Hòa, dự án còn có sự góp mặt của dàn diễn viên như NSƯT Lê Thiện, Hồng Ánh, Võ Tấn Phát, Phương Thanh… Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Võ Thạch Thảo sau khi cô ghi dấu ấn với loạt phim truyền hình.

Ra rạp dịp lễ 30.4, Anh Hùng đối đầu với loạt phim Việt. Trong đó, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng Heo năm móng có doanh thu tốt, lần lượt là 201,2 tỉ đồng và 124 tỉ đồng. Ngược lại, 2 phim gồm Đại tiệc trăng máu 8 Trùm Sò đứng trước nguy cơ thua lỗ khi không tạo được hiệu ứng từ phòng vé với doanh thu lần lượt là 33 tỉ và 17,5 tỉ đồng.

Trong một lần trò chuyện, khi nói về vấn đề doanh thu, diễn viên Thái Hòa cho biết bản thân không phải kiểu diễn viên cứ xuất hiện là khán giả mua vé. Thay vào đó, nam nghệ sĩ quan niệm rằng một dự án có thắng tại phòng vé hay không là nằm ở bản thân bộ phim, không phải do một diễn viên. Trước đó, Thái Hòa bày tỏ anh không áp lực doanh số, vì đây vốn là trách nhiệm của nhà sản xuất và đầu tư.

Chỉ còn 1 suất chiếu trong ngày, phim có Thái Hòa ra sao ở phòng vé? - Ảnh 2.
Chỉ còn 1 suất chiếu trong ngày, phim có Thái Hòa ra sao ở phòng vé? - Ảnh 3.

Ốc mượn hồnMa xó được kỳ vọng sẽ phá vỡ thế áp đảo của phim ngoại tại phòng vé Việt thời gian tới

ẢNH: NSX

Theo ghi nhận, hiện phòng vé Việt chứng kiến màn bứt phá của Ma xó dù chỉ đang là suất chiếu sớm. Tính đến thời điểm hiện tại, tác phẩm có sự tham gia của Lê Khánh thu về hơn 11,9 tỉ đồng, được dự đoán tăng mạnh thời gian tới. Trong khi đó, Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ có doanh thu là 12,4 tỉ đồng. Dự án này quy tụ dàn diễn viên gồm Quốc Trường, Tiểu Vy, Yên Đan, Anh Phạm…

Trước đó, thị trường điện ảnh Việt chứng kiến nhiều tác phẩm thành công với doanh thu vượt mốc trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, cũng có những tác phẩm không tạo được dấu ấn ngoài phòng vé với doanh thu ảm đạm. 

Phim Một thời ta đã yêu do Quỳnh Thy đóng chính chỉ vượt mốc 2 tỉ đồng, dù chính thức ra rạp từ 15.5. Trong khi đó, Thẩm mỹ viện âm phủ có Ngọc Trinh đóng chính dù doanh thu 12,6 tỉ đồng nhưng vẫn khó thoát cảnh thua lỗ khi rời rạp. Theo ghi nhận đến hiện tại, 2 phim này chỉ còn vài suất chiếu mỗi ngày.

Ngoài sự đổ bộ của Ốc mượn hồn, Ma xó thì trong tháng 6, phòng vé Việt có thêm 2 phim ra rạp là Lầu chú HỏaMesdames Thanh Sắc, được kỳ vọng tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt với các tác phẩm ngoại.

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Thái hòa Anh hùng ốc mượn hồn Ma xó Box Office Vietnam
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