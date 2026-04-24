Sức hút của Thái Hòa trong ‘Anh Hùng’

Hùng (Thái Hòa đóng) là tài xế taxi sống lặng lẽ và có phần bất lực trước guồng quay cơm áo. Bi kịch ập đến khi con út của anh mắc bệnh nặng, đẩy gia đình vào tình cảnh kiệt quệ cả về tài chính lẫn tinh thần.

Trong tuyệt vọng, người cha dàn dựng vụ cháy nhà để đóng vai "người hùng", lợi dụng lòng tin của cộng đồng nhằm kêu gọi từ thiện. Khi kế hoạch bị bóc trần, anh trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng và có thể mất trắng số tiền chữa bệnh cho con.

Phim đặt khán giả vào một tình huống khó xử, không biết nên cảm thông hay lên án nhân vật chính ẢNH: CGV

Đề tài mang tính thời sự

Trong thời đại mà mỗi cú nhấp chuột có thể tạo nên làn sóng dư luận, phim Anh Hùng không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân mà còn mở rộng thành một bức tranh rộng hơn về xã hội số.

Ở đó, cộng đồng mạng hiện lên như một “tòa án vô hình”, nơi lòng trắc ẩn và sự phán xét tồn tại song song nhưng thường nghiêng về phía khắc nghiệt. Một lời kêu gọi có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhưng cũng chính tốc độ ấy có thể quay ngược lại, biến nhân vật thành tâm điểm công kích khi sự thật bị nghi ngờ.

Anh Hùng vì thế phản ánh cách xã hội phản ứng với sai lầm đó: nhanh, mạnh và đôi khi thiếu cảm thông. Phim giữ một khoảng xám đạo đức đủ rộng để người xem tự đặt câu hỏi: trong một thế giới mà mọi hành động đều bị soi chiếu và phán xét công khai, liệu con người còn bao nhiêu không gian để sai và sửa sai?

Anh Hùng được xây dựng như hành trình giằng xé nội tâm giữa tình thân và đạo đức, giữa bản năng bảo vệ con cái và ranh giới pháp luật ẢNH: CGV

Đứng sau dự án là đạo diễn Võ Thạch Thảo, vốn quen thuộc qua các phim truyền hình gia đình như Cây táo nở hoa hay Gạo nếp gạo tẻ. Ở Anh Hùng, có thể thấy rõ nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn của cô khi chuyển sang một câu chuyện điện ảnh có cấu trúc chặt chẽ hơn, đồng thời bổ sung yếu tố hành động với những phân đoạn cháy nổ, truy đuổi nhằm tăng kịch tính.



Tuy nhiên, phần hành động mang màu sắc an toàn và chưa thực sự tạo ra dấu ấn mạnh về mặt thị giác. Bù lại, cách kể chuyện vẫn giữ được thế mạnh quen thuộc của đạo diễn khi khai thác đời sống gia đình và cảm xúc nhân vật một cách gần gũi, dễ chạm đến số đông.

Thái Hòa và chân dung 'phản anh hùng' nhiều giằng xé

Trong phim mới, nam diễn viên tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa khi rũ bỏ hình ảnh hài hước quen thuộc để hóa thân thành một người đàn ông đầy tổn thương và mâu thuẫn.

Hùng không phải mẫu anh hùng theo nghĩa truyền thống, mà là một phản anh hùng yếu đuối, cục súc với nhiều quyết định đáng trách. Nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại khiến vai diễn trở nên chân thực. Từng ánh mắt, cử chỉ đều toát lên cảm giác bị dồn ép, như thể nhân vật luôn đứng trên bờ vực sụp đổ.

Điểm mạnh trong cách thể hiện của Thái Hòa nằm ở việc anh không cố tìm cách xin sự thương hại từ khán giả. Thay vào đó, anh để nhân vật tồn tại đúng với bản chất, một người cha sẵn sàng làm điều sai vì con. Chính sự tiết chế này khiến cảm xúc trở nên tự nhiên, không bị lên gân hay bi lụy quá mức.

Qua phần thể hiện của Thái Hòa, khán giả có thể không đồng tình, nhưng vẫn bị kéo vào vòng xoáy cảm xúc của nam chính ẢNH: CGV

Dù sở hữu đề tài mạnh và diễn xuất nổi bật, Anh Hùng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác an toàn trong cách triển khai. Kịch bản đi theo hướng tuyến tính, ít bất ngờ, khiến một số đoạn phim trở nên dễ đoán.



Nhịp phim ở nửa đầu khá chậm và đôi lúc dàn trải, trong khi cao trào lại chưa được đẩy tới mức đủ bùng nổ để tạo cú hích mạnh về mặt cảm xúc. Các yếu tố hành động dù có mặt vẫn chưa đủ lực để trở thành điểm nhấn đáng nhớ.

Ngoài ra, một vài tuyến nhân vật phụ chưa được khai thác sâu, chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ cho hành trình của nhân vật chính, khiến thế giới trong phim chưa thực sự trọn vẹn. Tuyến phản diện của Hoàng Minh Triết, đại diện cho các kênh truyền thông bẩn, không thể hiện rõ sự quyết liệt, lì lợm để trở thành đối trọng xứng đáng của nhân vật chính.

Kịch bản xử lý chưa đủ quyết liệt, tạo sự hụt hẫng ở hồi kết ẢNH: CGV

Dù còn hạn chế, xét trong loạt phim Việt chiếu rạp dịp 30.4 - 1.5, Anh Hùng nổi bật khi là tác phẩm cài cắm hiện thực xã hội chứ không thuần giải trí. Phim đáng xem nhờ cách tiếp cận thẳng thắn với những vấn đề đạo đức trong xã hội hiện đại, từ đó tạo nên nhiều dư âm cho khán giả sau khi rời rạp.

