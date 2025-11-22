Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chỉ định anh Hà Đức Hải giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai

Vũ Thơ
Vũ Thơ
22/11/2025 13:02 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ I, anh Hà Đức Hải đã được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 22.11, tại tỉnh Lào Cai đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự đại hội có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; bà Giàng Thị Dung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Phong trào thanh niên Lào Cai đã có nhiều chuyển biến rõ nét

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Lào Cai sau sáp nhập. Đây không chỉ là điều chỉnh hành chính mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo dư địa để Lào Cai bứt phá.

Chỉ định anh Hà Đức Hải giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại đại hội

ẢNH: THÀNH ĐẠT

Anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận những thành tựu quan trọng của tỉnh giai đoạn 2022 - 2027 trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, trong bối cảnh ảnh hưởng của thiên tai khắc nghiệt. Trong thành tựu chung ấy có sự đóng góp tích cực của thanh niên.

Anh Nguyễn Minh Triết đánh giá, báo cáo chính trị trình đại hội đã phản ánh khách quan, đầy đủ và nghiêm túc những kết quả của công tác Đoàn nhiệm kỳ vừa qua. Phong trào thanh niên Lào Cai đã có nhiều chuyển biến rõ nét: phong trào hành động cách mạng sáng tạo và gắn với nhu cầu của thanh niên; công tác xây dựng tổ chức Đoàn được nâng cao; đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng; vai trò của Đoàn trong xây dựng hệ thống chính trị được thể hiện rõ. 

Những kết quả đó đã khẳng định sức trẻ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thanh niên tỉnh Lào Cai.

Chỉ định anh Hà Đức Hải giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng đại hội

ẢNH: THÀNH ĐẠT

Tuy vậy, anh Nguyễn Minh Triết cũng chỉ ra nhiều hạn chế cần khắc phục: công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa thật sự đổi mới; nắm bắt dư luận trên không gian mạng còn hạn chế; việc nhân rộng mô hình tốt chưa thường xuyên; đoàn kết tập hợp thanh niên còn khó khăn, nhất là thanh niên nông thôn và lao động xa quê...

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn theo tiêu chí "3 gần - 5 phải - 4 không"

Trong phần định hướng, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần đổi mới mạnh phương thức giáo dục, tăng tính tương tác, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền; triển khai hiệu quả việc học nghị quyết qua ứng dụng "Thanh niên Việt Nam" và tăng tính nêu gương của cán bộ Đoàn.

Chỉ định anh Hà Đức Hải giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai - Ảnh 3.

Các đại biểu dự đại hội

ẢNH: THÀNH ĐẠT

Về phong trào hành động cách mạng, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị tuổi trẻ Lào Cai phải giữ vai trò tiên phong trong 5 lĩnh vực: khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; làm giàu chính đáng; hội nhập quốc tế; tình nguyện vì cộng đồng; tham gia bảo vệ Tổ quốc. 

Chương trình phát triển thanh niên cần được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của tỉnh, nhằm xây dựng lớp thanh niên "lý tưởng tốt, bản lĩnh vững, tri thức sâu, thể chất khỏe, tâm hồn giàu bản sắc".

Nhiệm vụ thứ hai là nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, khắc phục "bệnh hình nón ngược", tình trạng cấp trên sôi nổi nhưng chi đoàn cơ sở hoạt động yếu. Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh chi đoàn phải hấp dẫn thì mới có đoàn viên tốt và phong trào vững. Việc xây dựng mô hình câu lạc bộ, đội nhóm theo lĩnh vực, sở thích cần được đẩy mạnh để tăng tỷ lệ đoàn kết thanh niên.

Chỉ định anh Hà Đức Hải giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai - Ảnh 4.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại đại hội

ẢNH: THÀNH ĐẠT

Thứ ba, tuổi trẻ Lào Cai phải tiên phong trong các đột phá chiến lược của tỉnh. Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công nghệ mới, phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ và các mô hình khởi nghiệp sáng tạo. Đánh giá phong trào không chỉ bằng số cuộc thi, mà bằng kết quả thực chất: số doanh nghiệp thanh niên thành lập, số việc làm mới, số nhân lực số được đào tạo.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn theo tiêu chí "3 gần - 5 phải - 4 không", coi con người là yếu tố quyết định. Cán bộ Đoàn phải gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; phải lắng nghe, đối thoại, làm mẫu, chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả; không được hình thức, né tránh, đùn đẩy hay làm sai chức năng.

Nhiệm vụ thứ năm là đổi mới phương pháp tổ chức, giảm hội họp, tăng hành động; thực hiện "3 dễ - 3 rõ - 3 đo" để công việc hiệu quả, khoa học, rõ ràng.

Anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Lào Cai khóa I sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đưa phong trào thanh niên Lào Cai phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng tỉnh "giàu đẹp, văn minh" trong kỷ nguyên mới.

Tại đại hội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã công bố quyết định về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai.

Theo đó, anh Hà Đức Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trước đó, anh Hải là Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái. Sau khi tỉnh Yên Bái sáp nhập với Lào Cai, anh Hải được chỉ định là Bí thư lâm thời Tỉnh đoàn Lào Cai (từ 1.7 đến nay).

Các anh Đồng Mạnh Linh, Hoàng Mạnh Linh, Triệu Trí Lộc và chị Dương Thị Vui được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai.


Khám phá thêm chủ đề

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai Hà Đức Hải Lào Cai Đại hội Đoàn
