Chỉ định thiếu tướng Đinh Văn Nơi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 12.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, vào ngày 5.1, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã có Quyết định số 741-QĐNS/TW chỉ định Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, chúc mừng thiếu tướng Đinh Văn Nơi được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh mong muốn trong thời gian tới thiếu tướng Đinh Văn Nơi cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục giữ vững sự ổn định chính trị - kinh tế - xã hội; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và niềm tin của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên; giữ vững đà đổi mới, sáng tạo; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, vì lợi ích của nhân dân; giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển; hoàn thành toàn diện trên các mặt công tác và thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.





Trước đó, vào ngày 7.1, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (47 tuổi, quê tại Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) từng trải qua nhiều chức vụ như: Trưởng công an H.Phong Điền (TP.Cần Thơ), Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ.

Ngày 27.6.2020, thiếu tướng Đinh Văn Nơi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Đến 1.9.2022, ông được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 24.12.2022, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi được trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhì.