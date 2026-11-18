Chị Bích Nhi chăm sóc vườn rau gần 200m² trên sân thượng, cung cấp rau sạch phục vụ thực khách ăn bánh xèo Ảnh: Đoàn Linh

Chi gần 100 triệu đồng dựng giàn rau trên sân thượng, chủ quán bánh xèo có cách đãi khách kỳ lạ

Giữa khu dân cư ở P.Chánh Hưng, TP.HCM, một quán bánh xèo khiến nhiều thực khách thích thú bởi cách phục vụ khá đặc biệt: muốn ăn thêm rau, khách không cần gọi nhân viên mà có thể tự tay hái những lá rau xanh mướt ngay tại quán.

Hai trụ rau đặt ở tầng trệt luôn có sẵn rau xanh để thực khách lựa chọn. Với những ai tò mò về nguồn gốc rau ăn kèm, chủ quán còn sẵn sàng mời lên sân thượng tham quan khu vườn được trồng theo hệ thống giàn trụ thẳng đứng.

Đầu tư gần 100 triệu đồng để trồng rau sạch trên sân thượng

Chủ nhân khu vườn là chị Nguyễn Thị Bích Nhi (ngụ P.Chánh Hưng, TP.HCM). Theo chị Nhi, vườn rau có diện tích gần 200 m², được bố trí trên sân thượng với những trụ rau xanh tươi, cao hơn đầu người.

Để hình thành khu vườn, hai gia đình đã cùng tự dựng trụ, lắp giàn và thi công đường ống. Riêng chi phí mua giàn trụ và hệ thống ống đã gần 100 triệu đồng, chưa tính công lắp đặt.

"Chi phí mất khoảng gần 100 triệu mua giàn trụ, giàn ống, còn công cán là tự nhà mình làm. Duy trì thì điện, nước, dinh dưỡng, phân hữu cơ dành cho rau ăn lá khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu/tháng nữa", chị Nhi chia sẻ.

Vườn rau trồng trên giàn trụ thẳng đứng, với chi phí đầu tư hệ thống giàn trụ và đường ống gần 100 triệu đồng Ảnh: Đoàn Linh

Ban đầu, chị Nhi trồng rau chủ yếu để phục vụ bữa ăn gia đình. Vì yêu thích rau sạch và muốn chủ động nguồn rau ăn hằng ngày, chị dành nhiều thời gian tìm hiểu, chăm sóc khu vườn trên sân thượng.

Theo chị Nhi, khi tự trồng rau, gia đình có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn nguồn rau sử dụng. Những loại rau xanh tươi được chăm sóc ngay tại nhà cũng trở thành niềm vui để chị chia sẻ với người thân, hàng xóm.

"Nhà mình thích ăn rau sạch, cho nên cũng trồng rau sạch để ăn. Ăn rau ở nhà trồng thì nó sẽ có vị đậm đà hơn so với lại rau ngoài chợ", chị Nhi nói.

Tuy nhiên, để có được vườn rau xanh tốt như hiện tại không phải chuyện đơn giản. Từ việc dựng trụ, lắp đường ống đến tính toán thời gian thu hoạch, lượng nước và dinh dưỡng cần thiết đều phải được thực hiện phù hợp.

Nhìn những hàng rau xanh đều, ít ai hình dung khi mới bắt đầu, chị Nhi và gia đình phải tự tìm hiểu cách lắp đặt hệ thống, thời gian cho mỗi lứa rau phát triển và chi phí duy trì hằng tháng.

Ăn bánh xèo, muốn thêm rau cứ tự tay hái

Điều thú vị là khu vườn rau được hình thành trước khi chị Nhi có ý tưởng mở quán bánh xèo. Ban đầu, rau trồng được gia đình sử dụng và mang biếu hàng xóm. Về sau, khi mở quán, chị mới nghĩ đến việc tận dụng nguồn rau sẵn có để phục vụ thực khách.

Thay vì chỉ mang rau từ vườn xuống bếp, chị Nhi đặt thêm hai trụ rau ngay tại tầng trệt. Khách đến ăn bánh xèo có thể trực tiếp lựa chọn những lá rau mình thích, vừa đủ cho khẩu phần ăn.

"Trước giờ mình ăn nhiều quán rồi nhưng mà thấy vị quán ở đây thì khá ổn. Mình thấy an tâm khi mà mình ăn rau sạch ở đây", chị Nguyễn Thị Mỹ Nga, một thực khách, chia sẻ.

Bánh xèo nhân tôm, thịt, giá đỗ được chế biến tại quán, ăn kèm rau sạch do chủ quán tự trồng Ảnh: Đoàn Linh

Không chỉ được tự tay hái rau, khách còn có cơ hội tham quan vườn rau trên sân thượng nếu muốn tìm hiểu cách trồng.

Theo chị Nhi, nhiều người khi nhìn thấy hai trụ rau dưới quán thường tò mò hỏi về nguồn gốc. Khi biết phía trên sân thượng có cả một khu vườn, không ít thực khách muốn lên tận nơi xem rau được trồng và chăm sóc như thế nào.

"Khi khách tới ăn bánh xèo, khách thấy 2 trụ rau mình để sẵn ở dưới quán thì khách cũng có hỏi, mình cũng nói là ở trên sân thượng mình có vườn rau vậy đó. Nếu khách muốn tham quan thì mình sẽ dắt khách lên", chị Nhi kể.

Từ một khu vườn phục vụ bữa cơm gia đình, những trụ rau xanh nay trở thành điểm nhấn riêng của quán bánh xèo. Với chị Nhi, việc để khách tự hái rau không chỉ giúp tận dụng nguồn rau trồng tại nhà mà còn mang đến một trải nghiệm gần gũi, thú vị.

Giữa nhịp sống đô thị, câu chuyện về khu vườn gần 200 m² trên sân thượng cho thấy một cách kết hợp thú vị giữa sở thích trồng rau và kinh doanh ăn uống. Thực khách đến quán không chỉ được thưởng thức bánh xèo nóng giòn mà còn có thể tận mắt nhìn thấy, tự tay lựa chọn những lá rau dùng trong bữa ăn của mình.