Ngày 25.7, Sở Y tế TP.HCM cho biết, chỉ sau 2 tháng kể từ khi UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch khám sức khỏe toàn dân, TP.HCM đã đạt cột mốc 1 triệu người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đây không chỉ là kết quả của một chương trình khám sức khỏe quy mô lớn chưa từng có, mà còn đặt nền móng cho hệ sinh thái y tế số của TP.HCM trong những năm tới.

Chỉ sau 2 tháng, hơn 1 triệu người dân TP.HCM đã được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Theo Sở Y tế TP.HCM, đúng 2 tháng kể từ ngày 25.5, khi UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, đến chiều 25.7, TP.HCM đã chính thức ghi nhận hơn 1 triệu người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đây là cột mốc đặc biệt có ý nghĩa trong hành trình xây dựng một hệ thống y tế lấy người dân làm trung tâm, chuyển mạnh từ chăm sóc người bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Nếu như sau 50 ngày triển khai, TP.HCM đạt hơn nửa triệu người dân được khám sức khỏe, thì chỉ trong 10 ngày tiếp theo, toàn hệ thống y tế đã tiếp tục tăng tốc để hoàn thành cột mốc 1 triệu người.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp cơ quan y tế và chính quyền địa phương khám sức khỏe cho người dân phường Phú Mỹ ẢNH: BVCC

Kết quả này phản ánh sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của ngành y tế và sự hưởng ứng tích cực của người dân đối với một chương trình chăm sóc sức khỏe có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, đằng sau con số 1 triệu là sự vào cuộc đồng bộ của 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu; các bệnh viện công lập, ngoài công lập, bệnh viện bộ ngành và trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Hàng nghìn cán bộ y tế đã làm việc cả ngày nghỉ, buổi tối, tổ chức các điểm khám cố định, tổ khám lưu động, khám tại doanh nghiệp, trường học, khu dân cư. Đặc biệt, cán bộ y tế đã đến tận nhà người cao tuổi, người khuyết tật, người khó khăn với quyết tâm không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Điểm khác biệt của chương trình không chỉ là khám sức khỏe đơn thuần, mà còn đồng thời hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân. Mỗi lần khám không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, mà còn bổ sung dữ liệu sức khỏe vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng để quản lý sức khỏe suốt đời, theo dõi liên tục các bệnh mạn tính, hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Song song đó là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Hệ thống điều hành trực tuyến cho phép theo dõi tiến độ khám sức khỏe theo thời gian thực đến từng phường, xã.

Đặc biệt, ngành y tế TP.HCM đang tiếp tục triển khai liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử với dữ liệu khám chữa bệnh, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế phục vụ quản trị ngành và chăm sóc sức khỏe người dân.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, cột mốc 1 triệu người dân được khám sức khỏe và có hồ sơ sức khỏe điện tử là bước khởi đầu. Trước mắt, TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc của đợt thi đua 150 ngày đêm với mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe cho toàn bộ người dân thành phố trong năm 2026.