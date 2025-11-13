Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chỉ trong 3 ngày, Minh Phúc sao mới nổi của U.23 Việt Nam ghi 2 bàn thắng đặc biệt quan trọng

Linh Nhi
Linh Nhi
13/11/2025 13:32 GMT+7

Tiền vệ Phạm Minh Phúc đã có dấu ấn đặc biệt tại V-League ngay trước ngày lên đội U.23 Việt Nam. Ở đấu trường quốc nội và quốc tế, cầu thủ trẻ đang tạo ra ấn tượng bằng những 'sản phẩm' có chất lượng.

Minh Phúc nhỏ nhưng có võ

Một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất trong chiến thắng của đội Công an Hà Nội trước đội Hà Tĩnh vào ngày 10.11 ở vòng 11 V-League 2025-2026 chính là Phạm Minh Phúc, tài năng trẻ sinh năm 2004, cao 1,72 m. Tiền vệ của đội bóng thủ đô đã ghi bàn mở tỷ số, góp phần quan trọng giúp đội nhà giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Bàn thắng của Minh Phúc không chỉ mang ý nghĩa trong cuộc đua của đội Công an Hà Nội tại V-League (hiện đội bóng do HLV Polking dẫn dắt có cơ hội giành chức vô địch khi đang thứ hai bảng xếp hạng, sau Ninh Bình) mà còn là tín hiệu cực kỳ tích cực đối với U.23 Việt Nam.

Chỉ trong 3 ngày, Minh Phúc sao mới nổi của U.23 Việt Nam ghi 2 bàn thắng đặc biệt quan trọng- Ảnh 1.

Minh Phúc đang có hiệu suất ghi bàn tốt

Ảnh: CLB Công an Hà Nội

Minh Phước được HLV Polking đôn lên đá đội 1 từ mùa 2024 - 2025. Phong độ ổn định và tinh thần thi đấu nhiệt huyết của cầu thủ trẻ này được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho của U.23 Việt Nam.

Điều đáng chú ý, chỉ hai ngay sau trận thắng ở V-League, Minh Phúc lại một lần nữa lập công, nhưng là ở đấu trường quốc tế. Tại trận giao hữu với đội chủ nhà U.23 Trung Quốc vào tối 12.11, Minh Phúc đã ghi bàn duy nhất, giúp U.23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0.


Chỉ trong 3 ngày, Minh Phúc sao mới nổi của U.23 Việt Nam ghi 2 bàn thắng đặc biệt quan trọng- Ảnh 2.

Minh Phúc trong màu áo U.23 Việt Nam

Chỉ trong 3 ngày, Minh Phúc sao mới nổi của U.23 Việt Nam ghi 2 bàn thắng đặc biệt quan trọng- Ảnh 3.

Minh Phúc (21) cùng đồng đội ăn mừng khi U.23 Việt Nam giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á

Sau trận đấu, cầu thủ sinh năm 2004 chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui. Trận đấu với chủ nhà, tôi và toàn đội có màn trình diễn tốt. Trước khi bước vào trận đấu ra quân, ban huấn luyện U.23 Việt Nam đã truyền lửa cho chúng tôi, và các cầu thủ đều nhận thức được việc sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm vì màu cờ sắc áo. Tôi và đồng đội của U.23 Việt Nam đã làm được điều đó".

Với sự tự tin và phong độ ấn tượng, Minh Phúc đang dần khẳng định mình như một trong những gương mặt trẻ triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ tiếp tục tỏa sáng, không chỉ trong màu áo đội Công an Hà Nội, mà còn góp phần vào thành công của U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á.

