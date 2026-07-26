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Chiếc bật lửa bé mọn kể câu chuyện thảm họa nhân đạo ở Gaza
Video Thế giới

Chiếc bật lửa bé mọn kể câu chuyện thảm họa nhân đạo ở Gaza

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
Trong những trại lều rộng lớn ở phía nam Gaza, một chiếc bật lửa dùng một lần đã trở thành vật sở hữu quý giá bất ngờ - thiết yếu như nước và thức ăn.

Trong các trại lều rộng lớn ở Gaza, một chiếc bật lửa dùng một lần đã trở thành vật dụng thiết yếu. Khí đốt ngày càng khan hiếm, và đối với bà mẹ bốn con Nisreen Abu Saada, chỉ đơn giản là nhóm lửa nấu ăn cũng là một cuộc chiến hàng ngày.

Chiếc bật lửa này có thể được chuyền tay giữa 50 chiếc lều, và bà Saada nói nó đã trở nên thiết yếu cho sự sống còn của gia đình bà.

Bà nói: “Chiếc lều vô dụng nếu không có bật lửa. Không có khí đốt, trong khi chúng tôi phải nhóm lửa 24 giờ một ngày, điều đó có nghĩa là một chiếc bật lửa rất cần thiết trong lều”.

Trước chiến tranh, bà nói, ba chiếc bật lửa có giá 0,33 USD (khoảng 9.000 đồng) - bây giờ một chiếc có giá 32,55 USD (hơn 850.000 đồng). Đó là cái giá mà bà Abu Saada không đủ khả năng chi trả.

“Khi muốn nhóm lửa, tôi phải đợi người khác nhóm trước, hoặc đến chỗ người ta đã nhóm lửa, lấy một miếng bìa cứng, châm lửa rồi mang về. Khi quay lại, tôi thấy lửa đã tắt rồi”, bà Saada chia sẻ thêm. 

Cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm đã biến những vật dụng hàng ngày thành những thứ quý giá. Và sau khi được chuyền tay từ lều này sang lều khác, một chiếc bật lửa nhựa sẽ bị hỏng vì sử dụng liên tục.

Bật lửa trở thành vật dụng thiết yếu trong các trại lều ở Gaza - Ảnh 1.

Ông Hassan Abu Latifa đang sửa bật lửa tại ki-ốt ở Khan Younis (Gaza), ngày 21.7.2026

ẢNH: REUTERS

Khi giá cả tăng cao, các gia đình buộc phải sửa chữa bật lửa thay vì mua cái mới. Điều này đã tạo ra một nghề nghiệp đặc biệt cho Hassan Abu Latifa, người hiện đang làm công việc này tại một ki-ốt.

Ông chia sẻ: “Đây không hẳn là một nghề, nhưng vì sự đau khổ của mọi người, nhu cầu về bật lửa, và nhu cầu làm việc của chúng tôi, chúng tôi phải biến nó thành một nghề. Trước chiến tranh, tôi là kỹ sư nông nghiệp, giờ tôi sửa chữa bật lửa”.

Chiến tranh đã tàn phá nền kinh tế Gaza, xóa sổ hầu hết các hoạt động kinh tế và phá hủy cơ sở hạ tầng của vùng lãnh thổ này. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở Gaza lên tới hơn 80% trong khi tỷ lệ nghèo đói gần đạt 100%.

Một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng 10 đã tạm dừng các cuộc giao tranh lớn nhưng không chấm dứt được các cuộc tấn công của Israel. Israel cho biết mình phải tấn công Hamas và bất kỳ nhóm vũ trang Gaza nào đang gây ra mối đe dọa cận kề.

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