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Khủng hoảng y tế trầm trọng ở Gaza qua hành trình tìm nước sạch hằng ngày
Video Thế giới

Khủng hoảng y tế trầm trọng ở Gaza qua hành trình tìm nước sạch hằng ngày

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
Bà Ibtisam Al-Helou rời lều của mình trên bờ biển Gaza trước bình minh để tìm kiếm nước sạch mỗi ngày. Cuộc đấu tranh của bà để giặt đồ, nuôi sống và tắm rửa cho con cái phản ánh tình trạng thiếu nước trầm trọng ở Gaza, nơi đang đối mặt với sự sụp đổ chưa từng có của hệ thống cấp nước và vệ sinh.

Con trai của bà Ibtisam Al-Helou ra biển mang nước về cho bà rửa nồi niêu xoong chảo. Chỉ cách lều của họ vài bước chân là Địa Trung Hải, nhưng để tìm được nước sạch, họ phải đi bộ xuyên qua thành phố Gaza.

“Tôi phải chịu đựng điều này mỗi ngày. Tôi thức dậy lúc bình minh và đi đến bất cứ nơi nào có nước. Tôi đến Al-Mina, Al-Amadi, Abu Mazen, để tìm nước. Bởi vì chẳng có chút nước nào đến được đây. Chúng tôi chỉ có nước ba ngày một lần”.

Gaza đang đối mặt với sự sụp đổ chưa từng có về hệ thống cấp nước và vệ sinh - đó là cảnh báo từ các tổ chức viện trợ, các quan chức Liên Hiệp Quốc và các cơ quan y tế Palestine.

Cuộc cuộc tấn công từ trên không và trên bộ tàn khốc của Israel vào Gaza đã khiến gần như toàn bộ 2 triệu người dân phải di tản.

Theo Said El-Aklouk, một quan chức giám sát vệ sinh và nước thải thuộc Bộ Y tế Gaza, đòn bắn phá của Israel cũng đã làm hư hại hoặc phá hủy khoảng 80% mạng lưới phân phối nước và hầu hết công suất khử muối.

Vì vậy, gia đình Al-Helou và những người dân Gaza khác không chỉ phải chịu đựng cơn khát trước mắt… mà cả cuộc khủng hoảng môi trường có thể kéo dài nhiều thập niên tới.

Chồng của bà Al-Helou, ông Ismail, cho biết họ không có bể chứa nước nào để trữ lượng nước ít ỏi mà họ có được: “Chúng tôi phải dùng nước biển bị nước thải làm ô nhiễm. Nước này đã gây ra nhiều bệnh tật cho chúng tôi và các con chúng tôi”.

Cuộc săn tìm nước hàng ngày phơi bày cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng tại Gaza - Ảnh 1.

Những đứa trẻ Palestine tị nạn chơi đùa trong một bể bơi tạm bợ để giải nhiệt vào một ngày hè nóng nực tại khu lều trại ở thành phố Gaza, ngày 17.7.2026

ẢNH: REUTERS

Khi nhiệt độ tăng cao, các vấn đề về sức khỏe cũng tăng theo. Xà phòng và điều kiện vệ sinh rất khan hiếm. Tổ chức từ thiện y tế Bác sĩ Không Biên giới cho biết việc thiếu nước và vệ sinh cơ bản đang gây ra các bệnh về da và tiêu chảy cấp tính.

Quân đội Israel nói mình không cố tình tấn công cơ sở hạ tầng thiết yếu.

COGAT, cơ quan quân sự phụ trách các vấn đề nhân đạo ở Gaza, cho biết đang hợp tác với các cơ quan quốc tế để giải quyết các vấn đề vệ sinh và cải thiện nguồn cung cấp nước.

Dưới cái nắng gay gắt, người dân phải chờ đợi nước rồi lại phải gánh hoặc chở về nhà. Họ ngày càng phụ thuộc vào xe chở nước, nhưng các tổ chức viện trợ cho rằng nguồn cung cấp này không thể thay thế hệ thống cấp nước công cộng.

Aklouk nói rằng trước chiến tranh, Gaza có khoảng 320 giếng nhưng hiện chỉ còn chưa đến 100 giếng còn dùng được.

Các quan chức y tế cảnh báo rằng nước thải chưa qua xử lý từ hàng trăm nghìn hố chứa chất thải đang rò rỉ vào tầng nước ngầm ven biển của Gaza, nguồn nước ngọt tự nhiên duy nhất của vùng lãnh thổ này.

Anas Junaid, một người dân Gaza phải di tản, cho biết: “Chúng tôi không có nước ở đây. Ngay cả khi có nước, nước cũng không phải lúc nào cũng sạch. Đôi khi nước không thích hợp để uống, nhưng chúng tôi vẫn lấy và uống để giải khát trong cái nóng gay gắt này, chỉ để sống qua ngày”.

Một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng 10.2025 đã tạm dừng các cuộc giao tranh lớn nhưng không chấm dứt được các cuộc tấn công của Israel. Israel tuyên bố phải tiếp tục tấn công vào Hamas và các nhóm vũ trang ở Gaza khác vì đó là nguồn cơn gây ra mối đe dọa cận kề cho Israel.

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