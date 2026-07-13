Theo Reuters, hàng nghìn người dân Gaza đã đến tiễn biệt ông Mohammad al-Waheidi, một thành viên cấp cao người Palestine của một tổ chức cứu trợ lớn của Ai Cập. Ông được nhiều người biết đến khi tổ chức các buổi xem trực tiếp World Cup 2026 trên màn hình lớn tại dải Gaza, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến sự.

Theo Reuters, ông al-Waheidi thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào chiếc taxi mà ông đang ngồi tại khu phố Sabra, thành phố Gaza.

Người Palestine tiễn biệt nhân viên cứu trợ mang World Cup đến dải Gaza

Con trai ông, Fawaz al-Waheidi, cho biết cha mình đang trên đường đến thăm một người bạn để xem trận đấu giữa đội tuyển Ai Cập và đội tuyển Argentina thì xảy ra vụ không kích.

Lễ tang của ông Mohammad al-Waheidi được tổ chức ở Gaza ảnh: reuters

Theo các nhân viên y tế tại Gaza, cuộc không kích xảy ra vào đêm trước trận đấu giữa đội tuyển Ai Cập và đội tuyển Argentina đã khiến ông Mohammad al-Waheidi cùng 3 người khác thiệt mạng.

Những buổi xem World Cup trên màn hình lớn do ông al-Waheidi tổ chức từng mang lại niềm vui hiếm hoi cho hàng nghìn người dân tại dải Gaza sau hơn 2 năm chiến sự. Giống nhiều người Arab khác, người Palestine đã cổ vũ đội tuyển Ai Cập trước khi đội bóng này bị đội tuyển Argentina loại khỏi giải.