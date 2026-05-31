'Còn gì nữa đâu': Gaza lo sợ tham vọng mở rộng kiểm soát của Israel

Đang dọn dẹp đống đổ nát sau các cuộc tấn công mới của Israel, người dân Gaza lại lo sợ sẽ phải tiếp tục phải chạy loạn sau chỉ thị mới nhất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Nhà lãnh đạo Israel hôm 28.5 đã ra lệnh cho quân đội giành thêm quyền kiểm soát Gaza, mở rộng diện tích chiếm đóng lên 70% lãnh thổ.

Dân cư Gaza lâu nay đã bị dồn ép vào một dải đất nhỏ dọc bờ biển.

Với những người Palestine từng mất nhà cửa như ông Ramadan Yassin, ngày càng có ít nơi để đi: “Còn lại gì ở Gaza để ông ta chiếm 70%? Còn gì nữa đâu? Những gì đã xảy ra là đủ rồi - còn lại gì cho ông ta nữa, hả ông Netanyahu? Đủ rồi, ông ta nên để chúng tôi yên, thế là đủ rồi”.

Israel trên thực tế kiểm soát khoảng 64% dải đất ven biển nhỏ bé, vốn đã bị tàn phá nặng nề trong chiến dịch tấn công kéo dài hai năm của Israel sau vụ đột kích của Hamas vào miền nam Israel năm 2023.

Những người Palestine tị nạn như bà Nasreen Abu Saada cho biết bà tin rằng ông Netanyahu muốn dồn người dân Gaza vào một khu vực và chiếm lấy vùng đất này cho riêng mình.

Người dân Palestine tại khu vực bị Israel tấn công, tại trại tị nạn Shati ở thành phố Gaza, ngày 29.5.2026 ẢNH: REUTERS

Một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng 10.2025 đã thất bại trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công mới của Israel, cũng không đảm bảo được giải giáp vũ khí của Hamas.

Theo thỏa thuận, quân đội Israel phải rút lui về “Đường Vàng” phân định phạm vi kiểm soát của họ.

Được đánh dấu trên bản đồ quân sự, đường này cho thấy Israel kiểm soát khoảng 53% Gaza, trong khi Hamas quản trị phần còn lại. Nhưng theo Reuters đưa tin, Israel đã đơn phương di chuyển Đường Vàng trên thực địa sâu hơn vào lãnh thổ do Hamas kiểm soát.

Các quan chức y tế cho biết các cuộc tấn công của Israel đã giết chết hơn 900 người kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Israel cho biết 4 binh sĩ đã thiệt mạng trong cùng thời kỳ.

Israel và Hamas vẫn đang bế tắc trong các cuộc đàm phán về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn.