Thủ lĩnh 'Bóng ma' của Hamas bị Israel hạ sát ở ở Gaza

Quân đội Israel cho biết đã hạ sát ông Izz al-Din al-Haddad, thủ lĩnh cánh quân sự của Hamas trong một cuộc không kích vào Gaza vào ngày 15.5. Đây là quan chức cấp cao nhất của Hamas bị Israel giết chết kể từ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn hồi tháng 10, nhằm mục đích chấm dứt giao tranh.

Một phát ngôn viên của Hamas ở Gaza trong một tuyên bố video được đăng tải trên Facebook xác nhận ông Haddad đã chết.

Israel đã thực hiện ít nhất hai cuộc tấn công vào Gaza hôm 15.5.Các nhân viên y tế địa phương cho biết 7 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có 3 phụ nữ và 1 trẻ em.

Chỉ huy cấp cao của Hamas, ông Izz al-Din al-Haddad ẢNH: X.COM/@KHALED SAFI

Theo một nguồn tin Palestine, ông Haddad đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà chung cư.

Một người thân của một trong những nạn nhân thiệt mạng cho biết: “Israel không ngừng giết người suốt ngày đêm. Họ bắt giữ con tin và tiếp tục giết người khắp nơi”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội đã thực hiện một cuộc không kích nhắm vào thủ lĩnh Hamas, nhưng không nói rõ liệu ông ta có thiệt mạng hay không. Ông Netanyahu cáo buộc ông Haddad là người chủ mưu các cuộc tấn công ngày 7.10.2023 do các tay súng Hamas phát động.

Các nguồn tin của Hamas cho biết Haddad, biệt danh “Bóng ma”, đã sống sót sau nhiều vụ ám sát của Israel. Quân đội Israel cho biết ông là một trong những chỉ huy phục vụ lâu nhất của Hamas.

Israel và Hamas vẫn đang bế tắc trong các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm thúc đẩy kế hoạch hậu chiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Gaza, nhằm chấm dứt hơn 2 năm giao tranh.