Chiến lược di sản cho cà phê Lâm Đồng

Quế Hà
Quế Hà
29/12/2025 08:18 GMT+7

Trải qua 2 thế kỷ gắn bó với cây cà phê, Lâm Đồng đang lựa chọn con đường phát triển mới: đưa cà phê từ nông sản truyền thống trở thành di sản văn hóa, động lực kinh tế và nguồn lực đối ngoại trong thời kỳ hội nhập.

Từ lâu, cà phê đã vượt ra khỏi vai trò của một loại nông sản thuần túy. Đó là đặc sản của vùng đất Tây nguyên, là ký ức văn hóa gắn với đời sống con người, đồng thời là câu chuyện về hành trình hội nhập. Ở Lâm Đồng, câu chuyện ấy được viết nên từ những nương rẫy cà phê bạt ngàn trên cao nguyên Di Linh, đến vùng biên giới Đắk Lao. Ở những nơi này, cà phê đang được nâng tầm trong những vùng sản xuất chất lượng cao, chế biến sâu, và xa hơn nữa là xây dựng nên một thương hiệu cà phê có tầm vóc.

Với diện tích khoảng 327.000 ha cà phê, sản lượng gần 1 triệu tấn mỗi năm, chiếm khoảng 50% sản lượng cả nước, Lâm Đồng đang là trụ cột của ngành cà phê VN khi thu về nguồn ngoại tệ lớn. Quan trọng hơn, đây là địa phương đi đầu về canh tác bền vững, cà phê đặc sản, truy xuất nguồn gốc và kinh tế xanh. Với yếu tố thổ nhưỡng, khí hậu đặc biệt mà thiên nhiên ưu đãi, cà phê Lâm Đồng là lợi thế đặc biệt, ít nơi nào có được.

Tuy nhiên, để ngành cà phê thực sự trở thành động lực tăng trưởng 2 con số, Lâm Đồng cần những chính sách mang tính chiến lược và dài hạn. Trước hết là tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất nông nghiệp đối với người trồng cà phê. Quan trọng hơn, phải bảo đảm đầu ra ổn định, giúp nông dân yên tâm đầu tư, gắn bó với cây cà phê. Song song đó, cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mạnh vào chế biến sâu, logistics và đổi mới sáng tạo, tạo ra chuỗi giá trị khép kín, nâng cao giá trị gia tăng cho hạt cà phê.

Bên cạnh kinh tế, văn hóa cà phê cần được nhìn nhận như một tài sản "mềm", gắn với du lịch sinh thái, bản sắc địa phương và mô hình kinh tế trải nghiệm tuần hoàn, để mỗi ly cà phê không chỉ là sản phẩm tiêu dùng, mà còn là câu chuyện về vùng đất, con người và lối sống.

Khám phá thêm chủ đề

cà phê Lâm Đồng Nông sản Cây cà phê Thương hiệu cà phê
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
