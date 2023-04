Chiến sự đến tối 22.4: Phòng không kích hoạt tại Crimea, tàu chiến Nga sẵn sàng

Hãng TASS dẫn thông báo của ông Sergey Aksyonov, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm tại Crimea, ngày 22.4 thông báo các hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại bán đảo nhưng không có thiệt hại gì về người và của.



Ông Aksyonov không nói rõ hệ thống nào được kích hoạt và mục tiêu của việc đó là gì. Ông cũng không nêu vị trí cụ thể của hành động quân sự này nhưng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và chỉ lắng nghe những nguồn thông tin đã được kiểm chứng.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga khai hỏa trong một hội thao quân sự năm 2017 REUTERS

Trong một diễn biến khác, Bộ chỉ huy tác chiến miền nam của Ukraine thông báo 11 tàu chiến Nga đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu tại biển Đen, trong đó có 2 tàu ngầm mang tên lửa hành trình Kalibr, theo tờ The Guardian.

Trong cùng ngày, lực lượng khẩn cấp của Nga tại Kherson ở miền nam Ukraine thông báo lực lượng Kyiv đã bắn 38 quả đạn pháo vào 4 khu định cư ở tả ngạn sông Dnipro, nơi Moscow đang kiểm soát trong đêm 21 rạng sáng 22.4. Trong chiều 21.4, Ukraine bắn hơn 20 quả đạn pháo khác qua 7 khu định cư tại Kherson.

Các quan chức Nga còn thông báo đã phá hủy một khẩu lựu pháo tự hành 2C3 Akatsiya và một khẩu 2S1 Gvozdika của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro, làm tổng cộng 10 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Theo phía quân đội Ukraine, máy bay tiêm kích Su-35 của Nga đã thả một quả bom dẫn đường xuống làng Orlykivka ở tỉnh Chernihiv vào rạng sáng 22.4 nhưng không gây thương vong, trang The Kyiv Independent đưa tin.

Trong đêm 21.4, lực lượng Ukraine bắn rơi 4 trong 5 máy bay không người lái (UAV) Shahed do Iran chế tạo được phía Nga phóng sang. Các UAV được phóng từ khu vực biên giới đông nam của Ukraine.

Tướng Mỹ nói không có giải pháp tức thì cho Ukraine

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, nói rằng không có giải pháp tức thì nào mà Mỹ và đồng minh có thể cung cấp cho Ukraine để đảm bảo đánh bại Nga, mặc dù ông dự đoán rằng xe tăng M1 Abrams mà Washington cung cấp cho Kyiv sẽ làm nên sự khác biệt. Mỹ đã hứa cung cấp 31 chiếc M1 cho Ukraine.

Ông Milley phát biểu bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tại Đức ngày 21.4 khi hai vị đến dự cuộc họp của các nước tài trợ vũ khí cho Ukraine.

Phát biểu của ông Milley được cho là nhằm phản bác những ý kiến từ Ukraine và một số đồng minh cho rằng một số loại vũ khí tiên tiến của Mỹ như xe tăng, chiến đấu cơ F-16 hay các hệ thống tên lửa tầm xa có thể giúp xoay chuyển cục diện chiến sự. Ukraine đã kêu gọi Mỹ cung cấp F-16 và tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS nhưng Washington chưa đồng ý.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Austin nói thứ Ukraine cần nhất vào lúc này là các hệ thống phòng không. Ông Austin cho biết xe tăng M1 của Mỹ sẽ được đưa đến Đức trong vài tuần nữa để các binh sĩ Ukraine bắt đầu tập sử dụng. Một quan chức Mỹ ẩn danh cho biết việc huấn luyện sẽ kéo dài khoảng 10 tuần và liên quan hàng trăm binh sĩ Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo thỏa thuận lập trung tâm sửa chữa xe tăng Leopard tại Ba Lan. Trong khi đó, Tây Ban Nha sẽ gửi 6 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine trong vài ngày tới, theo thông báo của Ngoại trưởng Jose Manuel Albares. Tây Ban Nha đã hứa sẽ gửi ít nhất 10 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine trong năm 2022.

Theo The Guardian, Ukraine đến nay đã nhận 18 xe tăng Leopard 2 từ Đức, 3 chiếc từ Bồ Đào Nha, 14 chiếc từ Ba Lan cùng 14 xe tăng Challenger 2 từ Anh.

NATO ủng hộ kết nạp Ukraine

Trước đó, trong chuyến thăm Kyiv, ông Stoltenberg nói rằng liên minh phải đảm bảo Ukraine giành chiến thắng và khẳng định "vị trí hợp lý của Ukraine là ở trong NATO".

Ukraine từng muốn tấn công Nga tại Syria?

Tài liệu mật của tình báo Mỹ bị rò rỉ cho thấy Ukraine đã lên kế hoạch tấn công lực lượng Nga và Wagner tại Syria nhưng sau cùng quyết định không thực hiện. Thông tin mới được tờ The Washington Post khai thác từ tài liệu tuyệt mật của tình báo Mỹ bị rò rỉ lên mạng xã hội Discord.

Kế hoạch của Ukraine là bắt tay với Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), liên minh các nhóm vũ trang của người Kurd, để thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Nga và tổ chức đánh thuê Wagner tại Syria, buộc Moscow phải giảm bớt lực lượng khỏi Ukraine để tái bố trí đến Syria.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cùng cho hoãn kế hoạch, có thể do sức ép từ Mỹ, do Ukraine hạn chế nguồn lực UAV và cũng có thể do khả năng thành công của nhiệm vụ không cao.

Tài liệu mật của Mỹ về Ukraine bị phát tán sớm, rộng hơn

Tờ The New York Times ngày 21.4 đăng bài điều tra cho rằng nghi phạm vụ rò rỉ tài liệu mật tại Mỹ Jack Teixeira có thể đã thực hiện hành vi này sớm hơn nhiều so với thông tin trước nay, và đã chia sẻ cho một nhóm tán gẫu (chat) lớn hơn.

Theo điều tra của The New York Times, một tài khoản trùng khớp với thông tin của Jack Teixeira đã đăng thông tin và tài liệu mật lên một nhóm chat khác trên Discord với khoảng 600 thành viên. Thông tin này được cho là chưa từng được phát hiện và hiện chưa rõ cơ quan điều tra Mỹ có hay biết về nhóm chat này hay không. Theo The New York Times, các tài liệu được chia sẻ lên nhóm chưa đầy 48 giờ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24.2.2022.