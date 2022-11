Chiến sự ngày 259: Nga rút quân khỏi thành phố Kherson, quan chức vùng tử nạn

Bước lùi của quân Nga

Tuyên bố của Bộ trưởng Shoigu đánh dấu một trong những bước lùi lớn nhất kể từ khi quân Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24.2.

“Hãy bắt đầu rút quân”, trang Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Shoigu trong cuộc gặp hôm 9.11 với thượng tướng Sergei Surovikin, Tư lệnh toàn bộ các lực lượng vũ trang Nga tại Ukraine.

Tại cuộc họp, Thượng tướng Surovikin đề xuất “quyết định khó khăn” khi cho rằng cần phải rút quân khỏi thành phố Kherson và thiết lập hàng rào phòng thủ trên bờ đông của sông Dnieper.

Theo tư lệnh Nga, tình hình tại thành phố Kherson đang căng thẳng và quân Ukraine liên tục tấn công các vị trí quân sự của Nga. Hiện Nga không còn có thể tiếp tế cho thành phố Kherson.

Thông tin trên được đưa ra sau nhiều tuần kể từ khi quân Ukraine tổ chức cuộc phản công và tiến quân về hướng Kherson. Thành phố Kherson cũng là trung tâm đô thị đầu tiên lọt vào tay Nga và cũng là thủ phủ duy nhất do nước này kiểm soát kể từ khi thi hành chiến dịch quân sự.

Lực lượng Ukraine đã giành lại nhiều làng mạc trên đường tiến quân đến thành phố gần Biển Đen, và chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Kherson tiến hành di tản dân thường khỏi thành phố này.Tướng Surovikin cho hay đã di tản khoảng 115.000 người khỏi bờ tây sông Dnieper, bao gồm thành phố Kherson.

Vài giờ trước mệnh lệnh của bộ trưởng quốc phòng Nga, giới chức do Nga bổ nhiệm ở Kherson cho biết phó tỉnh trưởng Kirill Stremousov của chính quyền Kherson tử vong trong một vụ tai nạn giao thông.

Cũng có nhiều đồn đoán xung quanh cái chết của quan chức này.

Tại sao vùng Kherson có tầm quan trọng đặc biệt về chiến lược?

Vùng Kherson giáp với Crimea và cung cấp cho Moscow hành lang trên bộ đến bán đảo mà Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014.

Nếu lực lượng Kyiv có thể lấy lại vùng đất này, quân Nga sẽ bị tước đi quyền truy cập hành lang này. Thắng lợi ở Kherson cũng cho phép lực lượng pháo binh tầm xa Ukraine áp sát Crimea hơn.

Bên cạnh đó, nguồn nước ngọt cung cấp cho Crimea cũng bị gián đoạn trong trường hợp Ukraine giành lại quyền kiểm soát Kherson, vốn được Nga sáp nhập đầu tháng 10.





Trước thông tin Nga chuẩn bị rút quân khỏi thành phố Kherson, cố vấn Mykhailo Podolyak của tổng thống Ukraine cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra nhận định về động thái trên. “Cho đến khi cờ Ukraine bay trên bầu trời Kherson, chẳng có ý nghĩa gì khi nói đến chuyện quân Nga rút quân”, Reuters dẫn lời ông Podolyak.

Cố vấn Podolyak cho hay một số đơn vị Nga vẫn đóng tại khu vực và nghi ngờ phía tư lệnh Nga đang bổ sung binh lực để đối phó chiến dịch phản công của Ukraine.

Nga bác chuyện Triều Tiên chuyển giao vũ khí

Cùng ngày, Moscow bác bỏ các thông tin cho rằng CHDCND Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga, khẳng định những cáo buộc này “không có chi tiết nào là chính xác”.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby tuần trước nói Washington có thông tin cho thấy Bình Nhưỡng đang bí mật cung cấp cho Nga một số lượng "đáng kể" đạn pháo.

Theo ông Kirby, Bình Nhưỡng đã cố gắng che giấu việc này bằng cách vận chuyển vũ khí qua các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi, và Washington đang theo dõi xem liệu các lô hàng có tới đích hay không.

Theo một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đăng tải ngày 8.11, Bộ Quốc phòng Triều Tiên nói những cáo buộc này là tin đồn vô căn cứ và cho biết Bình Nhưỡng "chưa bao giờ có 'giao dịch vũ khí' với Nga" và "không có kế hoạch làm vậy trong tương lai".

Trong một diễn biến liên quan, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đã đến Iran trong bối cảnh hai nước đang thắt chặt quan hệ giữa sự cô lập của phương Tây. Reuters dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Nga cho biết ông Patrushev và người đồng cấp phía Iran đã thảo luận tình hình Ukraine, hợp tác an ninh và các biện pháp chống sự can thiệp của phương Tây trong vấn đề nội bộ.

Iran đã thừa nhận cung cấp vũ khí cho Nga, nhưng trước khi chiến dịch Ukraine bắt đầu.

Hungary ủng hộ Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Phần Lan và Thụy Điển có thể tin tưởng vào Hungary trong nỗ lực gia nhập NATO, Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Hungary. Quan chức này cho hay quốc hội Hungary sẽ tổ chức bỏ phiếu về vấn đề này trước cuối năm nay.

Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có 28 trong số 30 thành viên NATO phê chuẩn việc gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển. Hai nước còn lại là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc kết nạp thành viên mới cần sự nhất trí của tất cả các thành viên của khối liên minh.