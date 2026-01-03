Chiến sự Ukraine ngày 1.409: Nga giành thêm 4.300 km2, Ukraine mất 20 máy bay năm 2025

Binh sĩ Ukraine nã pháo về phía lực lượng Nga tại tỉnh Kharkiv hôm 1.1 Ảnh: AP

Trang The Kyiv Independent ngày 2.1 dẫn thông tin từ dự án bản đồ nguồn mở DeepState (Ukraine) cho thấy phía Nga kiểm soát thêm 4.336 km2 lãnh thổ Ukraine trong năm 2025, chiếm chưa đến 1% tổng diện tích cả nước.

Tuy nhiên, đánh giá được đưa ra ngày 1.1 này cũng thừa nhận: "So với các năm trước, 2025 thực sự khó khăn cho Lực lượng Phòng vệ Ukraine".

Theo DeepState, lực lượng Nga kiểm soát thêm 0,72% tổng lãnh thổ Ukraine trong năm qua, trong đó có những khu vực thuộc các tỉnh trước đây chưa từng bị Nga kiểm soát.

Trong năm qua, một đợt tấn công mới đã giúp Nga giành được các bàn đạp hạn chế tại những khu vực trước đó chưa kiểm soát, bao gồm các tỉnh Dnipropetrovsk và Sumy, nơi Nga đã kiểm soát lần lượt 0,6% và 1,0% diện tích lãnh thổ của mỗi tỉnh.

Thiếu quân, Ukraine chịu áp lực 'dữ dội' ở miền nam

Lực lượng Nga cũng tiếp tục tiến quân chậm nhưng bền bỉ tại các khu vực khác dọc tiền tuyến, khi Moscow tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian đang diễn ra.

Giữa đà tiến công của Nga, tỉnh Donetsk ghi nhận mức tăng theo tỷ lệ cao nhất về diện tích lãnh thổ Ukraine bị lực lượng Nga kiểm soát, với gần 78% diện tích tỉnh này, tăng 10 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi gần như kiểm soát toàn bộ tỉnh Luhansk, Nga chỉ đạt được rất ít bước tiến tại tỉnh Zaporizhzhia và hầu như không có bước tiến nào tại tỉnh Kherson.

Theo DeepState, lực lượng Nga hiện đã kiểm soát khoảng 75% diện tích tỉnh Zaporizhzhia, tăng nhẹ so với mức khoảng 73% vào cuối năm 2024, trong khi tỉnh Kherson vẫn ở mức 72%.

Tính tổng cộng, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 116.000 km² lãnh thổ Ukraine, tương đương hơn 19%.

Tổn thất gia tăng

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 2.1 cho hay Nga tổn thất khoảng 1.209.880 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi tiến hành chiến dịch vào ngày 24.2.2022, trong đó có 910 binh sĩ trong vòng 24 giờ trước đó, theo The Kyiv Independent.

Nga cũng đã mất 11.494 xe tăng, 23.851 xe chiến đấu bọc thép, 72.587 phương tiện và xe bồn, 35.720 khẩu pháo, 1.589 hệ thống rốc két phóng loạt, 1.267 hệ thống phòng không, 434 máy bay, 347 trực thăng, 99.043 máy bay không người lái (UAV), 4.137 tên lửa hành trình, 28 tàu và xuồng, cùng 2 tàu ngầm.

UAV 'nhựa xốp' Nga bay hơn 230 km tập kích hậu phương Ukraine

Tổng kết mới nhất của phía Nga, công bố ngày 30.12.2025, cho thấy rằng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 669 máy bay chiến đấu, 283 trực thăng, 105.823 UAV, 641 hệ thống tên lửa phòng không, 26.796 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.634 hệ thống rốc két phóng loạt, 32.260 pháo dã chiến và súng cối, cùng 50.404 phương tiện cơ giới quân sự chuyên dụng của Ukraine, theo TASS.

Trong năm 2025, hơn 510.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương, theo TASS ngày 1.1 ước tính dựa trên dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga. Theo đó, Ukraine tổn thất hơn 1,5 triệu binh sĩ kể từ đầu chiến sự.

Ngoài ra, hãng tin này ước tính Ukraine tổn thất khoảng 20 máy bay chiến đấu trong năm 2025. Trong số đó có một chiếc F-16, 8 chiếc Su-27 và 10 chiếc MiG-29.

Không thể xác minh số liệu do hai bên đưa ra.

Tranh cãi vụ không kích tại Kherson

Hãng TASS ngày 2.1 dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko cho biết số người thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào một khách sạn và một quán cà phê tại khu vực Khorly ở tỉnh Kherson đã tăng lên 27, trong đó có hai trẻ em.

Thông tin trước đó cho biết có 24 người thiệt mạng trong đợt tấn công bằng UAV của Ukraine.

Phản ứng về thông tin trên, hãng AFP ngày 2.1 dẫn lời phát ngôn viên quân đội Ukraine Dmytro Lykhoviy khẳng định Kyiv chỉ tấn công "các mục tiêu quân sự".

"Lực lượng Phòng vệ Ukraine tuân thủ các chuẩn mực của luật nhân đạo quốc tế và chỉ tấn công các mục tiêu quân sự của đối phương", theo phát ngôn viên trên.

Về diễn biến chiến sự, trang Ukrainska Pravda ngày 2.1 dẫn thông cáo của Không quân Ukraine cho hay lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 86 trong số 116 UAV của Nga tấn công kể từ 18 giờ ngày 1.1 (giờ địa phương). Thông cáo không nêu rõ thiệt hại.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 64 UAV của Ukraine trên các khu vực của Nga trong đêm 1.1.

Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương. Cả hai đều khẳng định không đánh vào các mục tiêu dân sự.

Ông Zelensky bổ nhiệm quan chức mới

Hãng AFP ngày 2.1 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bổ nhiệm Giám đốc Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Kyrylo Budanov làm chánh văn phòng, sau khi ông Andriy Yermak từ chức vào tháng 11.2025 liên quan bê bối tham nhũng.

Ông Budanov (40 tuổi) đã tạo dựng được danh tiếng huyền thoại ở Ukraine, được ghi nhận với một loạt các chiến dịch táo bạo chống lại Nga kể từ đầu cuộc xung đột.

"Tôi đã có cuộc gặp với ông Budanov và đề nghị ông ấy đảm nhiệm vai trò Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

"Vào thời điểm này, Ukraine cần tập trung hơn vào các vấn đề an ninh, phát triển lực lượng quốc phòng và an ninh Ukraine, cũng như vào con đường ngoại giao trong các cuộc đàm phán. Ông Budanov có kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực này và đủ năng lực để mang lại kết quả", theo Tổng thống Ukraine.