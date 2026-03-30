Chiến sự Ukraine ngày 1.495: Cảng nhiên liệu lớn của Nga chịu 'thiệt hại nghiêm trọng'

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 29.3 cho biết nước này đã tấn công trạm dầu khí tại cảng Ust-Luga ở vùng Leningrad của Nga lần thứ hai trong vòng một tuần, trong chiến dịch do đơn vị đặc nhiệm Alpha của SBU dẫn đầu.

Theo đó, các máy bay không người lái (UAV) tầm xa đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cũng như một vụ cháy tại trạm.

Thống đốc vùng Leningrad Aleksandr Drozdenko cho biết có thiệt hại tại cảng Ust-Luga sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Ông không nêu chi tiết về mức độ thiệt hại tại cảng này, chỉ cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực dập tắt đám cháy vào khoảng 7 giờ ngày 29.3 (giờ địa phương).

Ông Drozdenko cho biết rằng trong đêm 28.3, tổng cộng 36 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên vùng Leningrad.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh các UAV tầm xa của Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cảng dầu của Nga tại các thành phố cảng Ust-Luga và Primorsk, và là đêm thứ năm liên tiếp UAV của Ukraine tấn công tỉnh Leningrad, theo The Kyiv Independent dẫn lại nội dung trên một kênh Telegram của Nga với hơn 1 triệu người đăng ký.

Ust-Luga là một trong những cảng lớn nhất của Nga trên biển Baltic và là trung tâm xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ quan trọng. Nằm ở phía tây St. Petersburg, cách xa biên giới Ukraine, cảng này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo doanh thu cho ngân sách nhà nước Nga.

Do tập đoàn đường ống dẫn dầu Transneft của Nga vận hành, cảng Ust-Luga xử lý khoảng 700.000 thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày và đã vận chuyển 32,9 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ vào năm 2025, theo các nguồn thạo tin.

Nga kiểm soát thêm làng

Tại Ukraine, lực lượng Nga kiểm soát thêm làng Kivsharivka tại vùng Kharkiv, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào ngày 29.3.

Ukraine chưa lập tức bình luận về thông tin trên. Chính quyền các tỉnh của Ukraine ngày 29.3 nói ít nhất 3 thường dân thiệt mạng và ít nhất 20 người khác bị thương do Nga tấn công trong vòng 24 giờ trước đó.

Không quân Ukraine cho biết phía Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Kinzhal và 442 UAV vào Ukraine, trong đó khoảng 300 chiếc kiểu Shahed. Theo Không quân Ukraine, 380 UAV đã bị bắn hạ.

Giới chức Ukraine còn ghi nhận các trường hợp bị thương tại Donetsk, Kharkiv, Zaporizhzhia và Odessa. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Hai bên trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.

Ông Zelensky đến Jordan

Tiếp tục chuyến công du vùng Vịnh, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 29.3 đến Jordan nhằm củng cố mối quan hệ quốc phòng với các nước trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng liên quan xung đột tại Trung Đông.

Tổng thống Zelensky đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các quốc gia vùng Vịnh cho cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga, trong bối cảnh viện trợ quân sự của phương Tây đối mặt với những bất ổn mới và Kyiv đang chật vật để bù đắp thâm hụt ngân sách cũng như tài trợ cho sản xuất vũ khí trong nước.

"Hôm nay ở Jordan. An ninh là ưu tiên hàng đầu, và điều quan trọng là tất cả các đối tác phải nỗ lực cần thiết vì điều đó. Ukraine đang làm phần việc của mình. Các cuộc họp quan trọng sắp diễn ra", ông Zelensky viết trên X.

Hôm 28.3, Ukraine đã nhất trí hợp tác quốc phòng với Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Qatar sau chuyến công du của ông Zelensky đến các nước này. Tuần trước, nhà lãnh đạo Ukraine cũng đã đến thăm Ả Rập Xê Út.

Kyiv đã đề nghị cung cấp chuyên môn về phòng không và công nghệ UAV cho các quốc gia trong khu vực nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng UAV của Iran.