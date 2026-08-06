Chiến sự Ukraine ngày 1.623: Kyiv không chặn được tên lửa đạn đạo, UAV dồn dập đánh Moscow

Một khu vực ở Kyiv bị Nga không kích đêm 4.8 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 5.8 đưa tin Nga tuyên bố đã tấn công 7 trung tâm hậu cần ở Kyiv và khu vực xung quanh trong đêm, những cơ sở lưu trữ hoặc phân phối hàng hóa lưỡng dụng và linh kiện máy bay không người lái (UAV), cũng như đã tấn công 3 tàu chở hàng ở biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này tấn công 4 trung tâm hậu cần ở thủ đô Ukraine, trong đó có Nova Poshta, được gọi là trung tâm phân loại tự động lớn nhất xử lý các linh kiện có thể dùng trong dân sự hoặc quân sự.

Nga sử dụng tên lửa phóng từ mặt đất và UAV tấn công tầm xa. Bên cạnh Kyiv, Nga còn tấn công 3 kho hàng ở khu vực xung quanh, bao gồm một khu phức hợp phân loại lớn khác của Nova Poshta có thể đang lưu trữ UAV và các linh kiện liên quan.

Ngoài ra, Nga còn tấn công 3 tàu chở hàng phía nam cảng Odessa, cáo buộc các tàu này đang vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự cho quân đội Ukraine.

Giới chức Ukraine cho hay Nga phóng hàng chục tên lửa đạn đạo, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, hơn 40 người bị thương và gây thiệt hại nhiều nhà kho và trung tâm hậu cần của các nhà bán lẻ lớn.

Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ gần 90% trong số 115 UAV do Nga phóng, nhưng không đánh chặn được quả nào trong số 24 tên lửa đạn đạo và 4 tên lửa hành trình Zircon của Nga, theo Không quân Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng việc Ukraine thiếu hệ thống phòng thủ tên lửa một lần nữa đã gây ra thiệt hại về người và kêu gọi các đồng minh bổ sung nguồn cung tên lửa đánh chặn.

Nga và Ukraine luôn bác bỏ cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường trong cuộc xung đột.

Moscow là mục tiêu chính của UAV Ukraine

Hãng TASS ngày 5.8 dẫn lời Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho hay số lượng UAV của Ukraine phóng về phía Moscow đã tăng đáng kể trong những tháng gần đây, với 2/3 UAV của Ukraine tấn công Nga nhắm vào thủ đô.

"Trong những tháng gần đây, số lượng UAV phóng về phía Moscow đã tăng lên đáng kể. Nhìn chung, trong tất cả các cuộc tấn công được thực hiện gần như hằng ngày nhằm vào lãnh thổ Nga, 2/3 số UAV đang hướng về Moscow", ông Sobyanin trả lời phỏng vấn.

Theo ông, Bộ Quốc phòng Nga và chính quyền thành phố đang tăng cường khả năng phòng không của thủ đô.

"Theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, chúng tôi đang tích cực và phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và lực lượng phòng không để đảm bảo an ninh cho thủ đô. Chúng tôi đang trang bị các vị trí chiến đấu phòng không, triển khai lực lượng và nguồn lực, và cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào mà quân đội cần", ông Sobyanin cho biết.

Ngoài ra, một loạt các tên lửa đánh chặn UAV đang được sản xuất tại Moscow để tăng cường phòng thủ và một đơn vị tình nguyện đang được thành lập để củng cố phòng không, theo Thị trưởng Moscow.

Trong diễn biến liên quan, theo Reuters, Tổng thống Putin ngày 5.8 bổ nhiệm ông Denis Lyamin làm người đứng đầu Lực lượng Hệ thống không người lái, một nhánh mới của quân đội phụ trách tác chiến UAV.

Trước đó, ông Lyamin từng là tham mưu trưởng cụm tác chiến trung tâm thuộc Lực lượng Vũ trang Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.8 cho biết lực lượng phòng không Nga đã chặn và tiêu diệt 475 UAV của Ukraine trên các khu vực của Nga, cũng như trên biển Đen và biển Azov.

Tại vùng Tula, một người bị thương do vụ tấn công bằng UAV, và một vụ cháy đã xảy ra tại trung tâm phân loại của chuỗi bán lẻ Wildberries.

Mỹ vẫn xúc tiến đối thoại về Patriot với Ukraine?

Theo giới thạo tin, Mỹ đang thúc đẩy các cuộc đàm phán về việc cho phép Ukraine sản xuất hệ thống phòng không Patriot, ngay cả sau khi Tổng thống Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về thỏa thuận này.

Các cuộc thảo luận bao gồm phương án cho phép Ukraine tự sản xuất một số linh kiện để lắp ráp hoàn chỉnh ở những nơi khác tại châu Âu, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết thêm.

Kyiv đang tìm kiếm thêm PAC-3, loại tên lửa Patriot mới nhất và là một trong số ít vũ khí có khả năng bắn hạ các tên lửa đạn đạo mà Nga đang phóng vào Ukraine với số lượng ngày càng tăng.

Tổng thống Zelensky hôm 1.8 cảnh báo rằng nước này đã hết tên lửa đánh chặn Patriot, nên chỉ có một trong số 27 tên lửa đạn đạo do Moscow phóng trong ngày hôm đó bị bắn hạ.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng trước, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất tên lửa PAC-3.

Nhưng tuần trước, ông Trump dường như đã thay đổi lập trường, khi nói với các phóng viên rằng Mỹ chưa đồng ý cho phép Ukraine chế tạo tên lửa Patriot và Washington phải "rất thận trọng khi cho phép bất kỳ ai chế tạo chúng".