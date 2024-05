Chiến sự Ukraine ngày 828: Kyiv được phương Tây tăng cường sức mạnh

Ukraine tấn công kho dầu miền nam Nga

Hiện trường vụ tấn công tại Kharkiv ngày 31.5 AFP

Trang The Kyiv Independent dẫn báo cáo cập nhật của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin lực lượng Ukraine đã tấn công một bến phà và kho dầu tại cảng Kavkaz ở vùng Krasnodar (miền nam Nga) bằng tên lửa vào đầu ngày 31.5.

Cảng Kavkaz nằm ở eo biển Kerch, ngăn cách Nga với bán đảo Crimea. Chỉ một ngày trước đó, quân đội Ukraine thông báo về một cuộc tấn công nhằm vào bến phà tại cảng Kerch ở phía Crimea bằng tên lửa tầm xa ATACMS.

Một nguồn tin an ninh nói với Reuters rằng vụ tấn công này là một phần trong chiến dịch lớn hơn của quân đội Ukraine và cơ quan an ninh SBU nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần của lực lượng Nga tại Crimea, vốn bị Moscow sáp nhập hồi năm 2014 bất chấp sự phản đối của Kyiv.

Quân đội Ukraine báo cáo về các vụ nổ tại khu vực kho dầu trong khi đang xác minh thiệt hại từ cuộc tấn công, được thực hiện bằng tên lửa Neptune do nước này sản xuất. Thông báo cho thấy máy bay không người lái (UAV) của Ukraine cũng tấn công một kho dầu khác ở khu vực Krasnodar.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên Telegram rằng lực lượng phòng không đã phá hủy 5 tên lửa và 29 UAV nhắm vào Krasnodar.

Theo các quan chức địa phương của Nga, các mảnh vỡ của UAV đã gây ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu ở quận Temryuk, làm hư hại một số thùng chứa đầy nhiên liệu và làm 2 người bị thương.

Cùng ngày, thị trưởng do Nga bổ nhiệm Alexei Kulemzin tại thành phố Donetsk ở miền đông Ukraine cho biết 3 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ pháo kích của quân đội Ukraine vào thành phố ngày 31.5, theo Reuters. Thành phố Donetsk hiện do lực lượng Nga kiểm soát.

Hiện trường một vụ tấn công tại Belgorod hôm 12.5 AFP

Trong một vụ việc khác, chính quyền thành phố Belgorod của Nga báo cáo rằng một tòa nhà dân cư đã bị UAV của Ukraine tấn công. Họ cho biết không có thương vong trong vụ việc.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 7 UAV trên khu vực Belgorod vào khoảng 16 giờ đến 16 giờ 30, giờ địa phương. Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov cho hay khoảng 50 UAV Ukraine đã tấn công tỉnh này trong vòng 24 giờ và hơn 30 quả đạn pháo được phóng về phía các ngôi làng trong tỉnh, theo TASS.

Ở chiều ngược lại, một đợt tấn công của Nga nhắm vào thành phố Kharkiv ở đông bắc Ukraine đã khiến 3 người thiệt mạng và 16 người bị thương, AFP dẫn lời tỉnh trưởng Oleg Synegubov thông báo vào rạng sáng 31.5.

Ukraine - Nga trao đổi tù binh

Ukraine và Nga ngày 31.5 xác nhận đã thực hiện cuộc trao đổi tù binh, theo đó mỗi nước nhận về 75 người. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng 71 trong số 75 người Ukraine được thả là quân nhân và 4 người còn lại là dân thường.

Giới chức Ukraine cho biết đây là đợt trao đổi tù binh thứ 52 từ đầu xung đột và tính đến ngày 31.5, 3.210 tù binh Ukraine đã được Nga thả. Kyiv cảm ơn Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vì đã giúp làm trung gian trong màn trao đổi mới nhất, theo The Kyiv Independent.

Các tù binh Ukraine (ảnh trên) và tù binh Nga (ảnh dưới) được thả trong đợt trao đổi mới nhất REUTERS/BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nhiều nước cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công đất Nga

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã xác nhận việc Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Theo Reuters, ông Blinken nói rằng Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tiêu diệt các mục tiêu tại Nga đang tấn công thành phố Kharkiv của Ukraine.

Các quan chức Mỹ nhấn mạnh Nhà Trắng vẫn cấm Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS và các vũ khí tầm xa khác do Washington cung cấp để tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Ukraine Serhii Nykyforov cùng ngày xác nhận việc Mỹ bật đèn xanh để tấn công các mục tiêu Nga gần biên giới Kharkiv. Ông cho rằng quyết định này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ năng lực của Ukraine trong việc chống lại nỗ lực tràn qua biên giới của Nga.

Ngoại trưởng Hà Lan Hanke Bruins Slot ngày 31.5 cũng tuyên bố Amsterdam sẽ không phản đối việc Kyiv sử dụng chiến đấu cơ F-16 do Hà Lan cung cấp để tấn công mục tiêu trong đất Nga như hành động tự vệ. "Nếu bạn có quyền tự vệ, không có giới hạn nào cho việc sử dụng vũ khí", bà Slot nói tại hội nghị ngoại trưởng NATO ở Prague (CH Czech), nơi ông Blinken cũng dự.

Trước đó một ngày, Đan Mạch cũng nói Ukraine có thể sử dụng máy bay F-16 do nước này cung cấp để thực hiện nhiệm vụ tương tự, vì hành động đó "nằm trong khuôn khổ quy tắc chiến tranh". Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk hôm 29.5 tiết lộ Ukraine đang được tự do sử dụng vũ khí do Ba Lan cung cấp, theo AFP.

Anh và Pháp đã đồng ý trong khi chính quyền Đức ngày 31.5 cũng "gật đầu" sau động thái của Mỹ, dù trước đó lập lờ. Người phát ngôn chính phủ Steffen Hebestreit giải thích rằng hành động được thực hiện dựa trên sự đồng thuận giữa các đồng minh rằng Kyiv phải được phép tự vệ, theo đài DW.

"Họ (Ukraine) có thể sử dụng những vũ khí được cung cấp cho mục đích này (tự vệ) theo các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của họ, gồm những vũ khí do chúng tôi cung cấp", ông Hebestreit nói, không nêu cụ thể loại vũ khí nào.

Pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất được Ukraine sử dụng tại Donetsk hôm 4.5 REUTERS

Phát biểu trong chuyến thăm Thụy Điển ngày 31.5, Tổng thống Zelensky cho rằng động thái của các đồng minh phương Tây là một bước tiến tới mục tiêu giúp Kyiv có thể bảo vệ người dân sống gần biên giới, AFP đưa tin.

Trước đó, trong ngày 28.5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng các thành viên NATO ở châu Âu đang "đùa với lửa" khi đưa ra đề xuất như vậy. Theo ông Putin, "hành động leo thang liên tục này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng".

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rằng Bắc Kinh không cung cấp vũ khí cho bên nào trong xung đột tại Ukraine, theo AFP dẫn lời một đại diện của Trung Quốc. Trong cuộc gặp bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 31.5, ông Đổng còn khẳng định Trung Quốc giữ "lập trường khách quan" trong vấn đề Ukraine.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ Nga về mặt quốc phòng và đe dọa về một đợt trừng phạt mới.

Mặt khác, trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh ngày 31.5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng thật khó để Trung Quốc tham dự hội nghị hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức vào giữa tháng 6 khi Nga không có mặt.

Bà cho rằng hội nghị nên có mặt của Nga và Ukraine và có những thảo luận bình đẳng đối với mọi kế hoạch hòa bình, "nếu không, sẽ khó để hội nghị đóng vai trò thực chất trong việc khôi phục hòa bình".

Nga đã chỉ trích việc tổ chức hội nghị hòa bình nhưng không có nước này là điều vô lý. "Tìm kiếm lựa chọn cho một giải pháp cho xung đột Ukraine mà không có sự tham dự của Nga là tuyệt đối phi lô gíc, vô ích và phí thời gian", người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói, theo AFP.