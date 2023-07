'Chiến thắng của Philippines tạo áp lực phần nào cho đội tuyển nữ Việt Nam’

Cuộc so tài với Bồ Đào Nha lúc 14 giờ 30 ngày 27.7 hứa hẹn là thử thách khó khăn với đội tuyển nữ Việt Nam. Dù đội tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng là tân binh World Cup, nhưng các học trò của HLV Francisco Neto đã chứng minh năng lực ở trận thua sát nút 0-1 trước đương kim á quân Hà Lan. Bồ Đào Nha vẫn ở đẳng cấp cao, nên đội tuyển nữ Việt Nam phải rất nỗ lực mới có thể hy vọng tạo bất ngờ.

Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển nữ Philippines tại World Cup 2023

Trưa 25.7, một đại diện Đông Nam Á khác là đội tuyển nữ Philippines đã gây bất ngờ khi đánh bại chủ nhà New Zealand với tỷ số 1-0. Theo HLV Mai Đức Chung, chiến thắng của Philippines mang đến áp lực cho đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung và Huỳnh Như họp báo ngày 26.7 HẠNH AN

HLV Mai Đức Chung ĐỨC ĐỒNG

"Đội tuyển nữ Philippines đã đánh bại New Zealand trong trận đấu ngày 25.7. Tôi cho rằng, Philippines đã có phần may mắn. Chủ nhà New Zealand tấn công nhiều, nhưng cầu thủ của họ hết bị thổi việt vị cho tới dứt điểm chạm cột dọc. Tuy nhiên trong bóng đá, luôn có những may mắn như vậy.



Chiến thắng của Philippines mang tới áp lực cho đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng cũng là may mắn của bóng đá Đông Nam Á. Dù vậy, chúng tôi không nghĩ Philippines thắng thì Việt Nam cũng phải thắng.

Đội tuyển nữ Philippines nhập tịch nhiều cầu thủ, còn đội tuyển nữ Việt Nam toàn người Việt. Tầm vóc, sức mạnh so với đội bạn, chúng ta đâu có bằng", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung cũng nhận định lối chơi của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha chủ yếu sẽ phụ thuộc vào bóng dài, bóng bổng và tấn công biên. Ưu thế của đội tuyển nữ Việt Nam là tiền đạo chủ lực Huỳnh Như đang chơi bóng ở Bồ Đào Nha, nên hiểu rõ lối chơi cũng như đánh giá được năng lực của một số tuyển thủ bên phía đội bóng châu Âu.

"Huỳnh Như có nói đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thường chơi bóng dài, bóng bổng và thiên về tấn công biên", HLV Mai Đức Chung nói.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha (áo trắng) không dễ bị đánh bại AFP

"Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha hơn Việt Nam về trình độ. Chúng tôi rất biết mình biết người, nên sẽ không chủ quan, mà luôn thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Tôi cho rằng đội tuyển nữ New Zealand đã chủ quan ở trận đấu ngày 25.7, dường như lỏng chân nên bị Philippines vượt qua. Trong bóng đá, chúng ta cần có may mắn nữa. Đội tuyển nữ Việt Nam hy vọng mong gặp nhiều may mắn ở trận đấu với Bồ Đào Nha".

HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định tinh thần đội tuyển nữ Việt Nam không chịu sức ép thành tích, bởi vào World Cup đã là thành công.

"Đội tuyển nữ Việt Nam không chịu sức ép gì. Chúng tôi vô cùng thoải mái. Lọt vào được đến World Cup là thành công rất lớn rồi. Bóng đá Đông Nam Á ở vùng trũng của thế giới, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua được nhiều khó khăn đến được World Cup. Toàn đội nên giữ cho mình sự thoải mái.

Thời tiết ở TP.Hamilton lạnh hơn TP.Auckland. Chúng tôi phải mặc áo ấm khi sinh hoạt, tập luyện. Ban huấn luyện đã chuẩn bị trà gừng để cầu thủ uống. Thời tiết rất lạnh nhưng trái tim toàn đội luôn nóng bỏng. Trái tim người hâm mộ Việt Nam cũng sẽ rất nóng để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu ngày mai", HLV Mai Đức Chung nói.