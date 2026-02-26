Chiến thuật ‘ngàn nhát cắt’ của Nga gây khó cho Ukraine ra sao?

Các đơn vị tấn công nhỏ, chỉ gồm 2 hoặc 3 binh sĩ, đang khai thác điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, gây ra những tổn thất từ từ và đau đớn, chứ không phải để giáng đòn chí mạng.

Theo hãng tin AFP, chiến thuật “ngàn nhát cắt” như vậy ngày càng trở nên quan trọng trong suốt năm 2025, và đến mùa hè nó đã trở thành chiến thuật chính được lực lượng Nga sử dụng.

Hãng tin AFP dẫn lời chuyên gia Veronika Hinman tại Đại học Portsmouth cho hay đây là sự hồi sinh của các chiến thuật bí mật thời Liên Xô được sử dụng trong Thế chiến II và được điều chỉnh cho phù hợp với cuộc xung đột hiện nay.

“Ngàn nhát cắt” được tiến hành bằng nhiều nhóm nhỏ người có thể xâm nhập thành công qua chiến tuyến. Đây là những đơn vị gồm 2 hoặc 3 binh sĩ, hoạt động mà không bị quân Ukraine phát hiện. Các đơn vị này hiếm khi vượt quá 10 binh sĩ vì mục tiêu là phải hành động càng kín đáo càng tốt.

Theo Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Atlas, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ, các đơn vị siêu nhỏ đã “tạo ra những thắng lợi chiến thuật tại các thành phố trọng điểm như Kupiansk và Pokrovsk”.

Làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine

Theo AFP, Nga bắt đầu thành công trong việc chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở thành phố Pokrovsk bằng các nhóm chiến binh nhỏ vào tháng 11.2025. Quân đội Ukraine buộc phải rút lui và Nga cuối cùng tuyên bố giành được Pokrovsk, một thành phố trọng điểm ở vùng Donetsk.

Lực lượng Moscow đang cố gắng nhân rộng phương pháp này dọc theo tiền tuyến.

Chuyên gia Hinman nói mục tiêu của Nga là “dùng một số ít binh sĩ để dò ra những khoảng trống, sau đó mới đưa lực lượng bộ binh vào”.

Theo một báo cáo tháng 10.2025 của Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh, binh sĩ Nga thường xâm nhập bằng cách sử dụng tấm cách nhiệt để tránh bị các thiết bị quan sát hồng ngoại phát hiện. Họ cố gắng tiến càng gần lực lượng Ukraine càng tốt để xác định vị trí và tìm hiểu sức mạnh lực lượng.

Phương pháp “ngàn nhát cắt” không nhất thiết dẫn đến việc phía Nga giành được lãnh thổ. Mà thay vào đó, nó thể hiện một sự thay đổi đáng kể trong tư duy của quân đội, chuyển từ mong muốn truyền thống về một “đòn giáng mạnh mẽ” sang cách tiếp cận “ít hào nhoáng, nhưng kiên trì cao độ”.

Các binh sĩ thuộc đơn vị bộ binh cơ động của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 93 Kholodnyi Yar thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine quan sát bầu trời trong một nhiệm vụ bảo vệ đường phố khỏi máy bay không người lái của Nga tại thị trấn tiền tuyến Druzhkivka thuộc vùng Donetsk, ngày 25.2.2026 ẢNH: REUTERS

Chuyên gia Hinman cho hay “sự hiện diện khắp nơi của máy bay không người lái (UAV) trên chiến tuyến” cũng là lý do dẫn đến việc sử dụng chiến thuật này. Ông Will Kingston-Cox, một chuyên gia về Nga thuộc Nhóm Nghiên cứu An ninh Quốc tế Verona, thì giải thích rằng các nhóm quân lớn dễ bị phát hiện hơn bằng UAV và sau đó dễ bị pháo binh tấn công.

Một chiến thuật kéo dài xung đột

Cuộc chiến của Nga tại Ukraine là một cuộc chiến tranh tiêu hao, và phương thức hoạt động này “cho phép Nga kéo dài cuộc xung đột” theo hướng có lợi cho mình. Moscow muốn xung đột kéo dài cho đến khi giành được chiến thắng quyết định; nhiều cuộc xâm nhập qua các tuyến phòng thủ của Ukraine buộc người Ukraine phải phản ứng và làm cạn kiệt đạn dược của họ.

Chiến thuật này cũng có lợi về mặt chính trị cho Moscow. Hình ảnh binh lính Nga vẫy cờ giữa các làng mạc Ukraine bắt đầu xuất hiện vào mùa hè năm 2025, tạo ấn tượng rằng Nga đã kiểm soát được các vùng lãnh thổ này.

Nhưng các cuộc xâm nhập không kéo dài. Ukraine chỉ cần gỡ bỏ cờ Nga trên lãnh thổ của mình khi quân nga rút đi.

Tuy nhiên, khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga gặp trở ngại, những hình ảnh này tạo ấn tượng rằng người Nga đang tiến công và do đó đang ở vị thế mạnh. Chuyên gia Hinman nhận định “đó là một công cụ tuyên truyền tuyệt vời” cho lực lượng Nga.

Ukraine đang bắt đầu thích nghi. Quân đội đang sử dụng các giải pháp công nghệ, như thiết bị không người lái trên mặt đất dọc theo tiền tuyến, để giảm thiểu thương vong do các cuộc xâm nhập này gây ra.

Hơn nữa, theo ông Kingston-Cox, “Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng [năng lượng] và quân sự của Nga để khiến cuộc chiến tranh tiêu hao trở nên đau đớn không kém đối với Moscow”.

Tuy nhiên, hàng ngàn “đòn giáng” do Nga gây ra đang để lại nhiều thương tổn cho nỗ lực kháng cự của Ukraine.