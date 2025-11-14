Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, chia rẽ chính trị sâu sắc vẫn còn
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
14/11/2025 16:34 GMT+7

Chính phủ Mỹ đã trở lại hoạt động vào ngày 13.11 sau khi một đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử Mỹ. Tuy nhiên, những chia rẽ chính trị sâu sắc đã dẫn đến đợt đóng cửa này vẫn chưa được giải quyết.

Các công chức liên bang đã trở lại làm việc tại thủ đô Washington vào ngày 13.11 sau đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Việc đóng cửa đã buộc hơn 1 triệu người lao động phải nghỉ việc không lương trong hơn một tháng và cắt giảm hỗ trợ lương thực cho những người Mỹ đang gặp khó khăn.

Giao thông hàng không cũng bị gián đoạn. Tuy nhiên, nhiều hành khách tại sân bay quốc gia Reagan vào hôm 13.11 vẫn lạc quan một cách thận trọng.

Một người dân cho biết “Hôm nay, chuyến bay bị chậm 45 phút, nhưng điều đó không là gì so với những gì nhiều người đã trải qua. Nhưng chúng tôi không gặp vấn đề gì”.

“Chỉ cần đảm bảo các chuyến bay của tôi cất cánh, hạ cánh đúng giờ và không bị chuyển hướng đến nơi khác mà tôi không muốn đến”, người khác chia sẻ.

Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, chia rẽ chính trị sâu sắc vẫn còn - Ảnh 1.

Hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay của mình tại sân bay quốc tế Dulles, bang Virginia (Mỹ), ngày 13.11.2025

ẢNH: REUTERS

Tổ chức Smithsonian cho biết một số bảo tàng dọc theo công viên National Mall sẽ mở cửa trở lại vào ngày 14.11, còn Bộ Nông nghiệp cho biết các tiểu bang sẽ nhận được toàn bộ kinh phí cho chương trình thực phẩm SNAP trong vòng 24 giờ.

Nhưng những chia rẽ chính trị sâu sắc dẫn đến việc đóng cửa vẫn còn đó.

Khoản ngân sách tạm thời do Quốc hội Mỹ thông qua không giúp ích gì nhiều trong việc ngăn Tổng thống Donald Trump cắt giảm chi tiêu và không giải quyết được các khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe mà đảng Dân chủ muốn gia hạn trước khi mở cửa lại chính phủ.

Tổng thống vẫn đang trên đà cắt giảm 300.000 nhân viên trong số 2,2 triệu viên chức công vụ vào cuối năm nay.

Thỏa thuận này cũng chỉ tạm dừng nỗ lực rộng lớn hơn của Tổng thống Trump nhằm thu hẹp quy mô chính phủ liên bang cho đến cuối tháng 1, đồng nghĩa với việc có thể sẽ có thêm một lần đóng cửa nữa vào đầu năm sau.

