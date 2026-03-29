Chính phủ yêu cầu Đồng Nai trình đề án thành lập thành phố trước ngày 4.4

Liên quan đến đề án thành lập thành phố Đồng Nai, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đồng Nai truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Một góc đô thị Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, giao UBND tỉnh Đồng Nai chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan, tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương trong việc hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện thành lập thành phố; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề án thành phố Đồng Nai, trình Chính phủ để trình Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội khóa XVI.

Giao Bộ Xây dựng trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai, tổ chức thẩm định, xem xét công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại 1 nếu đủ điều kiện trước 31.3.2026.

Giao Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ đề án, tổ chức thẩm định và lấy ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề án thành lập thành phố Đồng Nai trước ngày 4.4.2026.

Giao các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề án, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Đồng Nai đạt 7/7 tiêu chuẩn để trở thành thành phố

Sau khi sáp nhập với Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới có diện tích hơn 12.737,18 km², dân số gần 4,5 triệu người. Năm 2025: GRDP của tỉnh khoảng 677.932,31 tỉ đồng, thu ngân sách trên 102.962 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng/người, đóng góp 5% GDP của cả nước.

Biên Hòa, đô thị trung tâm của tỉnh Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Những con số trên đã phản ánh mức phát triển kinh tế tương đối cao so với mặt bằng chung của cả nước, cùng cơ cấu kinh tế thiên về công nghiệp - dịch vụ, Đồng Nai đã hội tụ nền tảng của một không gian phát triển lớn, đa trung tâm, đa chức năng và có mức độ tương tác vùng rất cao.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc thành lập thành phố Đồng Nai là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có cơ sở thực tiễn rõ ràng. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về tên gọi gắn với đơn vị hành chính, mà là bước chuyển quan trọng về mô hình phát triển và mô hình quản trị, nhằm đưa Đồng Nai từ vị thế một tỉnh công nghiệp lớn vươn lên thành đô thị cấp vùng, có năng lực điều phối không gian phát triển, liên kết hạ tầng, phân bổ nguồn lực và dẫn dắt tăng trưởng cho toàn khu vực.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng cho biết tỉnh đủ điều kiện để lên thành phố, đạt 7/7 tiêu chuẩn để thành lập thành phố theo Nghị quyết số 112 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính.

Ngày 28.3, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã biểu quyết thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai.