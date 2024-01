Chính thức: Năm 2023 nóng nhất lịch sử nhưng năm 2024 sẽ nóng hơn

WMO chính thức xác nhận năm 2023 nóng nhất lịch sử. Cả 6 bộ dữ liệu quốc tế được sử dụng để theo dõi nhiệt độ toàn cầu được hợp nhất cho thấy nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2023 tăng 1,45 0C so với mức nhiệt độ giai đoạn tiền công nghiệp (1850 - 1900). Trong đó, tháng 7 và 8 là hai tháng nóng nhất được ghi nhận.

Năm 2023 được xếp hạng là năm nóng nhất trong cả 6 bộ dữ liệu CÔNG HÂN

Thỏa thuận Paris tìm cách duy trì mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức dưới 20C so với mức tiền công nghiệp, đồng thời theo đuổi các nỗ lực nhằm hạn chế tăng nhiệt độ ở mức 1,50C so với mức tiền công nghiệp.

Tổng thư ký WMO, GS Celeste Saulo, cho biết: "Sự chuyển dịch từ La Nina sang El Nino đã làm khí hậu ấm lên từ giữa năm 2023 được phản ánh rõ ràng qua sự gia tăng nhiệt độ so với năm ngoái. Vì El Nino thường có tác động lớn nhất đến nhiệt độ toàn cầu sau khi đạt đỉnh nên năm 2024 có thể còn nóng hơn nữa. Biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt, đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta không thể chờ đợi lâu hơn được nữa dù đã hành động nhưng phải làm nhiều hơn nữa và thực hiện một cách nhanh chóng. Chúng ta phải cắt giảm mạnh mẽ lượng khí thải nhà kính và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo".

Biến đổi khí hậu đang ngày càng leo thang và điều này rõ ràng là do các hoạt động của con người. Cuộc khủng hoảng khí hậu đang làm trầm trọng thêm khủng hoảng bất bình đẳng. Nó ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của sự phát triển bền vững và làm suy yếu các nỗ lực giải quyết tình trạng nghèo đói, bệnh tật và suy thoái môi trường.

Kể từ những năm 1980, nhiệt độ trung bình của mỗi thập kỷ sau đều cao hơn thập kỷ trước. Chín năm qua là kỷ lục ấm nhất. Năm 2016 xảy ra hiện tượng El Nino mạnh và năm 2020 cũng được xếp vào năm nóng kỷ lục, với mức nhiệt tăng tương ứng là 1,29 0C và 1,27 0C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Tổng thư ký LHQ António Guterres, nhận định: "Hành động của loài người đang thiêu đốt trái đất. Năm 2023 chỉ là một bản xem trước về tương lai thảm khốc đang chờ đợi nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ. Chúng ta phải ứng phó với tình trạng nhiệt độ tăng kỷ lục bằng hành động đột phá để tránh thảm họa khí hậu tồi tệ nhất. Chỉ khi chúng ta hành động ngay bây giờ với tham vọng cần thiết để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 0C.

Những thay đổi lâu dài về khí hậu diễn ra hàng ngày thông qua thời tiết của chúng ta. Vào năm 2023, nhiệt độ cực cao đã ảnh hưởng đến sức khỏe và gây ra các vụ cháy rừng tàn khốc. Lượng mưa lớn, lũ lụt, bão nhiệt đới mạnh lên nhanh chóng để lại dấu vết tàn phá, chết chóc và thiệt hại kinh tế to lớn.