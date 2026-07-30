Chính thức: Sân vận động lớn nhất thế giới được đặt tên VinFast, xây xong vào tháng 7.2027

Công trình biểu tượng của thể thao Việt Nam

Sân vận động VinFast tọa lạc tại cửa ngõ phía nam Hà Nội, có tổng diện tích 73,3 ha, được thiết kế đạt chuẩn FIFA. Khi hoàn thiện, đây sẽ là sân vận động sở hữu mái che đóng mở tự động lớn nhất hành tinh.

Theo Vingroup, việc lựa chọn thương hiệu VinFast đặt tên cho công trình biểu tượng của thể thao nước nhà nhằm tôn vinh bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần Việt trong kỷ nguyên mới, đồng thời quảng bá hình ảnh một đất nước Việt Nam phát triển, thịnh vượng ra quốc tế. Sau 9 năm thành lập, VinFast đã vượt qua tầm vóc của một hãng xe để trở thành biểu tượng cho khát vọng làm chủ chuỗi giá trị công nghiệp và chinh phục những đỉnh cao thách thức - tinh thần được xem là tương đồng với chính bản chất của thể thao đỉnh cao.

Sân vận động VinFast sẽ sớm được hoàn thiện ẢNH: VINGROUP

Tích hợp công nghệ AI

Sân vận động VinFast được định hướng trở thành một trong những sân vận động xanh và thông minh bậc nhất toàn cầu. Công trình tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng thay mới toàn bộ mặt sân chỉ trong 6-10 giờ, cùng hệ thống ghế kết nối 5G, quản trị an ninh và điều phối dòng người theo thời gian thực.

Về yếu tố bền vững, các giải pháp thu hồi và tái sử dụng nước giúp tiết kiệm tới 70% lượng nước sạch, kết hợp hệ thống thông gió tự nhiên cùng vật liệu chống hấp thụ nhiệt và tia UV nhằm giảm tiêu thụ năng lượng. Khu vực VVIP được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế cao cấp, đáp ứng yêu cầu đón tiếp nguyên thủ và các đoàn khách cấp cao trong những sự kiện trọng đại.

Xung quanh sân vận động là hệ sinh thái công trình thể thao phụ trợ đa dạng, hình thành tổ hợp thể thao - giải trí - văn hóa đẳng cấp quốc tế, hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện tầm cỡ thế giới như ASIAD, FIFA World Cup hay Olympic trong tương lai. Theo kế hoạch, sân vận động VinFast sẽ hoàn thành xây dựng vào tháng 7.2027.



