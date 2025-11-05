Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chính ủy Quân khu 5 Lương Đình Chung được thăng quân hàm thiếu tướng

Huy Đạt
Huy Đạt
05/11/2025 08:07 GMT+7

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 Lương Đình Chung được thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng theo quyết định của Chủ tịch nước.

Ngày 5.11, thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, đại tá Nguyễn Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 vừa được thăng quân hàm lên thiếu tướng theo quyết định của Chủ tịch nước.

Trước đó, chiều 4.11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì buổi lễ.

Chính ủy Quân khu 5 Lương Đình Chung được thăng quân hàm thiếu tướng- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng thiếu tướng Lương Đình Chung

ẢNH: QUÂN KHU 5

Theo quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, được thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng thiếu tướng Lương Đình Chung.

Việc đại tá Lương Đình Chung được thăng quân hàm thiếu tướng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với quá trình công tác, cống hiến, đóng góp của ông trong xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 5 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

