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Thời sự Pháp luật

Chở 10 người Trung Quốc ra Bắc xuất cảnh trái phép, 2 người bị khởi tố

Bá Cường
Bá Cường
Hai người đàn ông ở Huế vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố về hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép cho 10 người Trung Quốc.

Sáng nay 11.7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Ân (33 tuổi) và Dương Đăng Cường (48 tuổi, cùng ở thành phố Huế) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Chở 10 người Trung Quốc ra Bắc xuất cảnh trái phép, 2 người bị khởi tố- Ảnh 1.

Hai bị can có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, vào tối 3.7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Cục CSGT Bộ Công an và Công an phường Đồng Sơn kiểm tra 2 xe ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển số 75A - 259.xx do Nguyễn Phúc Ân điều khiển đang chở 5 người Trung Quốc. Xe ô tô biển số 75A - 096.xx do Dương Đăng Cường điều khiển chở 5 người Trung Quốc khác.

Qua đấu tranh, 2 bị can khai nhận đã được thuê chở số người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh, cư trú hợp pháp từ thành phố Đà Nẵng ra Hà Nội để những người này tiếp tục tìm đường xuất cảnh trái phép về Trung Quốc. 

Làm việc với cơ quan công an, 10 người Trung Quốc thừa nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và không có giấy tờ xuất cảnh hợp lệ.

Hiện tại, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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