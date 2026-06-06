Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Chở 2 cọc bê tông 600 kg trên nóc xe tải, tài xế và chủ xe cùng bị phạt

Vũ Phượng
Vũ Phượng
06/06/2026 12:40 GMT+7

Phát hiện từ clip lan truyền trên mạng xã hội, CSGT TP.HCM đã xác minh và xử phạt tài xế chở 2 cọc bê tông dài hơn 5 m chông chênh trên nóc xe tải.

Ngày 6.6, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đã lập biên bản xử phạt một tài xế điều khiển xe tải chở cọc bê tông trên nóc thùng xe, không chằng buộc bảo đảm an toàn, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước đó, qua công tác theo dõi trên không gian mạng, lực lượng CSGT phát hiện một đoạn clip ghi lại cảnh xe tải chở 2 cọc bê tông dài trên nóc thùng xe lưu thông trên đường. Đáng chú ý, số cọc bê tông này không được chằng buộc chắc chắn, tiềm ẩn nguy cơ rơi rớt, gây tai nạn cho người đi đường.

Chở 2 cọc bê tông chông chênh trên nóc xe tải, tài xế bị xử phạt - Ảnh 1.

Xe tải chở 2 cọc bê tông không chằng buộc đi lại trên đường phố bị người dân quay clip

ẢNH: C08

Khẩn trương xác minh, Đội CSGT An Sương xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 ngày 1.6 trên đường Thới An 16. Người điều khiển phương tiện là ông L.V.N (40 tuổi, quê Thanh Hóa), lái xe tải biển số 54S - 45xx.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm trên, tài xế vận chuyển 2 cọc bê tông có tổng khối lượng khoảng 600 kg, mỗi cọc dài hơn 5 m. Toàn bộ số hàng hóa được đặt trên nóc thùng xe nhưng không được chằng buộc đúng quy định.

Làm việc với CSGT, ông N. cho biết nhận chở thuê số cọc bê tông vào một con hẻm gần đó. Do quãng đường ngắn nên tài xế chủ quan, không thực hiện việc chằng buộc hàng hóa bảo đảm an toàn.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về 3 hành vi gồm: chở hàng trên nóc thùng xe; chở hàng vượt phía trước, phía sau thùng xe quá quy định; vận chuyển hàng hóa phải chằng buộc nhưng không chằng buộc.

Với các lỗi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt tổng cộng 11,8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt 20 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên.

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người điều khiển phương tiện và chủ xe vận tải phải tuân thủ nghiêm các quy định về xếp hàng hóa, kích thước hàng hóa và chằng buộc hàng hóa khi tham gia giao thông. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho chính người vi phạm và những người tham gia giao thông khác.

Tin liên quan

'Hung thần' chở tôn, sắt thép lộng hành trên đường: CSGT TP.HCM ra quân xử lý

'Hung thần' chở tôn, sắt thép lộng hành trên đường: CSGT TP.HCM ra quân xử lý

Những xe máy, xe ba gác chở sắt thép, tôn và hàng hóa cồng kềnh vẫn xuất hiện trên nhiều tuyến đường TP.HCM, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nên bị CSGT tăng cường xử lý.

Ô tô quay vòng, nẹt pô giữa đường ở TP.HCM: CSGT vào cuộc xác minh

Vạch dừng đèn đỏ nằm trước tiểu đảo được đi hay phải dừng? CSGT giải thích

Khám phá thêm chủ đề

cọc bê tông xe tải chở cọc bê tông CSGT Đội CSGT An Sương CSGT TP.HCM mạng xã hội giao thông TP.HCM TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận