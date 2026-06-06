Chở 2 cọc bê tông 600 kg trên nóc xe tải, tài xế và chủ xe cùng bị phạt

Ngày 6.6, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đã lập biên bản xử phạt một tài xế điều khiển xe tải chở cọc bê tông trên nóc thùng xe, không chằng buộc bảo đảm an toàn, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước đó, qua công tác theo dõi trên không gian mạng, lực lượng CSGT phát hiện một đoạn clip ghi lại cảnh xe tải chở 2 cọc bê tông dài trên nóc thùng xe lưu thông trên đường. Đáng chú ý, số cọc bê tông này không được chằng buộc chắc chắn, tiềm ẩn nguy cơ rơi rớt, gây tai nạn cho người đi đường.

Xe tải chở 2 cọc bê tông không chằng buộc đi lại trên đường phố bị người dân quay clip ẢNH: C08

Khẩn trương xác minh, Đội CSGT An Sương xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 ngày 1.6 trên đường Thới An 16. Người điều khiển phương tiện là ông L.V.N (40 tuổi, quê Thanh Hóa), lái xe tải biển số 54S - 45xx.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm trên, tài xế vận chuyển 2 cọc bê tông có tổng khối lượng khoảng 600 kg, mỗi cọc dài hơn 5 m. Toàn bộ số hàng hóa được đặt trên nóc thùng xe nhưng không được chằng buộc đúng quy định.

Làm việc với CSGT, ông N. cho biết nhận chở thuê số cọc bê tông vào một con hẻm gần đó. Do quãng đường ngắn nên tài xế chủ quan, không thực hiện việc chằng buộc hàng hóa bảo đảm an toàn.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về 3 hành vi gồm: chở hàng trên nóc thùng xe; chở hàng vượt phía trước, phía sau thùng xe quá quy định; vận chuyển hàng hóa phải chằng buộc nhưng không chằng buộc.

Với các lỗi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt tổng cộng 11,8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt 20 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên.

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người điều khiển phương tiện và chủ xe vận tải phải tuân thủ nghiêm các quy định về xếp hàng hóa, kích thước hàng hóa và chằng buộc hàng hóa khi tham gia giao thông. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho chính người vi phạm và những người tham gia giao thông khác.