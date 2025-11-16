Cho một tương lai khỏe mạnh và phát triển bền vững

Đây là nỗ lực của Đảng, Chính phủ và ngành y tế trong công cuộc chăm sóc sức khỏe người dân, tiến đến miễn viện phí cơ bản.

Trong suốt chiều dài lịch sử, phòng bệnh luôn được coi trọng hơn chữa bệnh. Ngày nay, tiêm chủng vắc xin được xem là một trong những biện pháp y tế công cộng hiệu quả và tiết kiệm nhất để thực hiện triết lý này.

Tại VN, chính sách phòng bệnh chủ động bằng vắc xin đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một biện pháp y tế đơn thuần, để trở thành một trụ cột chiến lược trong hệ thống chính sách quốc gia, phản ánh tầm nhìn nhân văn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe nhân dân. Quan điểm chỉ đạo này xuyên suốt từ Nghị quyết 20 năm 2017 đến Nghị quyết 72 năm 2025 của Bộ Chính trị.

Như vậy, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu mang ý nghĩa to lớn giúp phát triển đất nước, là nền tảng của hạnh phúc; và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và mọi người dân.

Nền tảng cho chính sách này được đặt ra từ tầm nhìn chiến lược cấp cao. Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo "Xác định đúng vị thế, vai trò của y tế dự phòng, y tế cơ sở, y học cổ truyền" và "hệ thống y tế cơ sở bảo đảm phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng". Mục tiêu đến năm 2030: "Giảm gánh nặng bệnh tật và kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe" bằng các chương trình tiêm chủng thiết yếu.

Chương trình tiêm chủng mở rộng chính là hiện thân rõ nét nhất của y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Chính phủ đã ban hành một loạt văn bản quan trọng. Nghị quyết số 282 ngày 15.9.2025 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan trong việc triển khai các mô hình hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế, sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm, thiết bị y tế.

Ngoài ra, Nghị quyết số 104 ngày 15.8.2022 phê duyệt lộ trình tăng số lượng vắc xin trong tiêm chủng mở rộng, với mục tiêu tăng khoảng 2 loại vắc xin mỗi 5 năm. Lộ trình này hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc khoa học về đánh giá vắc xin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bao gồm xem xét gánh nặng bệnh tật, tính an toàn, hiệu quả và tính bền vững về tài chính.

Ở cấp độ thực thi, Thông tư số 10 năm 2024 của Bộ Y tế về danh mục bệnh truyền nhiễm phải sử dụng sinh phẩm y tế bắt buộc là công cụ pháp lý cuối cùng, chuyển hóa chính sách thành hành động. Quy định này không chỉ nhằm bảo vệ cá nhân mà còn hướng tới mục tiêu cao cả hơn là tạo miễn dịch cộng đồng - một khái niệm đã được chứng minh có vai trò then chốt trong kiểm soát dịch bệnh.

Có thể thấy, chính sách phòng bệnh chủ động bằng vắc xin của VN là một thể thống nhất hoàn chỉnh, từ tầm nhìn chiến lược đến kế hoạch hành động tổng thể. Chính sách này không chỉ dựa trên nền tảng khoa học vững chắc về hiệu quả và tính an toàn của vắc xin - vốn đã được thế giới ghi nhận là có tác động tích cực đến sức khỏe, tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội, mà còn thấm đẫm tính nhân văn, hướng tới mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho mọi người dân.

Trong bối cảnh dịch bệnh luôn tiềm ẩn những diễn biến khó lường, việc kiên định với chính sách này chính là một sự đầu tư chiến lược, thông minh và có trách nhiệm cho một tương lai khỏe mạnh và phát triển bền vững của đất nước.