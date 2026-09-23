Chó thả rông ở Cát Lái: Vì sao tiếp nhận 14 phản ánh nhưng chưa xử phạt?

Sau những bài phản ánh của Báo Thanh Niên và các báo đài khác về tình trạng chó thả rông, không rọ mõm, rượt cắn người đi đường và xông vào tận nhà sách tại khu dân cư Cát Lái, UBND phường Cát Lái (TP.HCM) đã có văn bản chính thức phản hồi thông tin như sau.

Phản ánh nhiều nhưng "khó bắt quả tang"

Theo UBND phường Cát Lái, qua rà soát hồ sơ từ ngày 1.7.2025 đến tháng 9.2026, hệ thống đã tiếp nhận 14 lượt phản ánh của người dân liên quan đến tình trạng nuôi chó thả rông, không đeo rọ mõm, phóng uế gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại các khu dân cư trên địa bàn.

Các con chó thả rông rượt dí nhau băng ngang đường trước đầu xe máy ẢNH: TRẦN KHA

Đối với các trường hợp nói trên, UBND phường Cát Lái cho biết đã chủ động kiểm tra, mời chủ vật nuôi lên làm việc, lập biên bản, nhắc nhở và yêu cầu cam kết chấp hành quy định quản lý. Tuy nhiên, địa phương thừa nhận đến nay vẫn chưa ghi nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính nào.

Lý giải về vấn đề này, UBND phường cho biết nguyên nhân chủ yếu là tại thời điểm lực lượng chức năng đến kiểm tra thực tế thì không bắt gặp hành vi vi phạm đang diễn ra, hoặc chưa đủ tài liệu, chứng cứ pháp lý để xác lập biên bản vi phạm theo đúng quy định.

Lên kế hoạch thành lập đội bắt chó thả rông

Cũng theo UBND phường Cát Lái, trước đó đơn vị đã ban hành các thông báo (Thông báo số 68/TB-UBND ngày 7.9.2025 và Thông báo số 405/TB-UBND ngày 11.6.2026) tuyên truyền đến người dân về việc chấp hành quy định quản lý chó, mèo. Các văn bản đã nêu rõ trách nhiệm tiêm vắc xin dại bắt buộc, nuôi nhốt trong khuôn viên gia đình, không để vật nuôi xâm lấn lòng lề đường, cũng như phổ biến các khung xử phạt hành chính từ vài trăm ngàn đến hàng triệu đồng, thậm chí xử lý hình sự nếu để vật nuôi cắn chết người hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

Chó thả rông tràn lan trên các tuyến đường trong khu dân cư Cát Lái ẢNH: TRẦN KHA

Trước thực trạng chó thả rông vẫn tái diễn sau phản ánh của báo chí, UBND phường Cát Lái cho biết thời gian tới sẽ tập trung triển khai các biện pháp quyết liệt tại các tuyến đường đông dân cư, khu vực xung quanh trường học để rà soát, lập danh sách điểm nóng: xác định chính xác các hộ nuôi thường xuyên để chó chạy rông ra đường công cộng nhằm làm việc trực tiếp, ký cam kết quản lý nghiêm ngặt và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Phường kêu gọi người dân cung cấp hình ảnh, video; đề nghị bà con khi phát hiện hành vi thả rông, không rọ mõm hoặc để chó phóng uế cần ghi nhận hình ảnh, video kèm địa chỉ cụ thể gửi đến chính quyền địa phương để có đầy đủ căn cứ xử phạt.

Ngoài ra, cũng sẽ tổ chức bắt giữ vật nuôi vi phạm. Phường hiện đang xây dựng kế hoạch thực hiện bắt chó, mèo thả rông và động vật nghi mắc bệnh dại trên toàn địa bàn; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính các chủ vật nuôi cố tình vi phạm. Chi phí nuôi giữ, tiêu hủy (nếu có) sẽ do chủ vật nuôi chịu trách nhiệm chi trả theo luật định.