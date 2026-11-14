Chó thả rông ở TP.HCM không có người nhận, xử lý thế nào?

Ngày 14.11, Tổ bắt và xử lý động vật thả rông các phường Dĩ An, Phú Lợi, Thới Hòa (TP.HCM)… đã phát đi nhiều thông báo tìm chủ sở hữu của các loại chó thả rông bị lực lượng các địa phương này bắt giữ.

Theo đó, qua triển khai kế hoạch Tổ bắt và xử lý động vật thả rông phường Dĩ An (TP.HCM) trong sáng 13.11, lực lượng đã bắt giữ 5 cá thể chó thả rông trên các tuyến đường như Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thái Học, Đông Tác…

Lực lượng chức năng phường Dĩ An bắt chó thả rông ẢNH: PHƯỜNG DĨ AN

Qua các đặc điểm nhận dạng, 5 cá thể chó ở phường Dĩ An hầu hết là chó thường (còn gọi là chó cỏ), được lực lượng chức năng nhốt ở trong lồng sắt, gắn mã số cho từng cá thể và thông báo rộng rãi tìm chủ sở hữu.

Trong trường hợp chủ sở hữu của chó thả rông cần mang giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ (tiêm phòng bệnh dại) chứng minh là chủ sở hữu của cá thể chó, đến Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Dĩ An để nhận lại; thời gian chậm nhất đến 11 giờ 30 ngày 15.11.

Một số chó thả rông ở phường Dĩ An bị bắt giữ ẢNH: PHƯỜNG DĨ AN

Trong trường hợp đến thời điểm trên không có người đến nhận, Tổ bắt và xử lý động vật thả rông phường Dĩ An đưa các cá thể chó đến Trung tâm cứu hộ chó tại xã Củ Chi (TP.HCM) để chăm sóc và nuôi dưỡng.

Bàn giao chó thả rông cho trường đại học nghiên cứu, huấn luyện

Trong một diễn biến khác, Tổ bắt và xử lý động vật thả rông phường Phú Lợi (TP.HCM) cũng cho biết trong ngày 11.11, lực lượng đã bắt giữ 5 cá thể chó thả rông tại các khu phố Chợ Đình, Vinh Sơn, Phú Hữu và Hòa Thạnh.

Theo đặc điểm nhận dạng của 5 cá thể chó thả rông ở phường Phú Lợi hầu hết là chó kiểng có dáng thấp, nhỏ; trong đó có con đeo vòng cổ… Chủ sở hữu của các cá thể chó khi đến nhận cần mang theo căn cước công dân; Sổ tiêm phòng bệnh dại hoặc các giấy tờ liên quan đến sở hữu vật nuôi (nếu có).

Một số chó thả rông bị lực lượng chức năng phường Phú Lợi bắt giữ ẢNH: PHƯỜNG PHÚ LỢI

Trong trường hợp không có người đến nhận, các cá thể chó thả rông ở phường Phú Lợi sẽ được bàn giao cho Trường đại học Nông Lâm TP.HCM (ở phường Đông Hòa, TP.HCM) để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu.