Cho vay lãi 'cắt cổ' từ xa qua iCloud, chậm đóng lãi sẽ bị khóa điện thoại

Trưa 13.11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Hưng (26 tuổi, trú xã Đoài Phương, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu Hường (29 tuổi, trú xã Quảng Oai, Hà Nội) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 2 điều 201 bộ luật Hình sự.



Đỗ Văn Hưng tại cơ quan điều tra ẢNH: ĐÀO TUẤN

Làm việc với cảnh sát, Hưng và Hường khai nhận từ tháng 11.2024 đến nay, 2 bị can góp vốn cùng một số người lập nhóm để cho vay tiền qua iCloud (một tài khoản của Apple dùng để đăng nhập trên điện thoại iPhone, iPad, Macbook…, có thể khóa thiết bị từ xa) và thống nhất giao cho Hường làm kế toán.

Để tìm khách vay, nhóm của Hưng tuyển cộng tác viên, dùng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo đăng lên các hội nhóm. Mỗi cộng tác viên khi tìm được khách sẽ được hưởng hoa hồng từ 30 - 35% tổng số tiền khách vay. Khách vay dùng điện thoại "đời" càng cao, càng đắt tiền thì vay được càng nhiều tiền.

Nếu đồng ý vay, khách phải gửi thông tin cá nhân, ảnh căn cước công dân. Đồng thời, nhóm của Hưng sẽ đăng nhập tài khoản iCloud của mình vào điện thoại iPhone của khách.

Khi khách chậm trả lãi, nhóm của Hưng sẽ khóa điện thoại từ xa qua iCloud, không cho khách sử dụng cho đến khi "hoàn thành nghĩa vụ tài chính".

Với thủ đoạn này, từ tháng 12.2024 đến nay, nhóm của Hưng đã cho khoảng 1.500 khách trên toàn quốc vay với tổng số tiền hơn 30 tỉ đồng với lãi suất đặc biệt cao, từ 286 - 662%/năm.

PC02 Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý những người liên quan theo quy định.