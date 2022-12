Choáng với giá vé máy bay, tàu xe tết

“Chưa bao giờ thấy vé máy bay tết cao như năm nay!”, anh Hoàng Minh (ngụ Q.4, TP.HCM) cảm thán khi nói về chuyện vé về quê ăn tết. 20 năm công tác tại TP.HCM, chưa năm nào anh Minh bỏ lỡ dịp tết để cùng quây quần bên gia đình ở Hà Nội. Dày dạn kinh nghiệm canh vé tết, khoảng 4 năm trở lại đây, anh đã quá quen với tình trạng vé máy bay tết vừa mở bán đã kịch trần, nên dù mọi người hò nhau canh mua vé sớm từ trước vài tháng, anh Minh vẫn ung dung “chờ có lịch nghỉ chắc chắn thì mua, đằng nào vé chả đắt!”.

Thế nhưng, tuần trước mở trang web của Hãng hàng không quốc gia VN (Vietnam Airlines) lên tìm mua vé, anh Hoàng Minh “ngã ngửa” vì số chuyến bay còn rất nhiều nhưng giá thì chóng mặt. Toàn bộ các chuyến bay ban ngày giai đoạn từ 16 - 19.1 (nhằm 25 - 28 tháng chạp) đều hết sạch hạng vé phổ thông, chỉ còn vé phổ thông linh hoạt giá hơn 5 triệu đồng/chiều; còn lại toàn vé hạng thương gia hơn 9,6 triệu đồng/chiều. Chiều ngược lại từ Hà Nội - TP.HCM sau tết tầm mùng 7 - 8 tháng giêng thì cũng tương tự.

“Mọi năm tôi không vội tìm vì biết chắc vé tết sẽ kịch trần khoảng hơn 3,5 triệu đồng/chiều. Mua muộn một chút vẫn còn nhiều chuyến bay trưa hoặc chiều. Tính ra, gia đình 4 người hết khoảng 30 triệu tiền vé về quê. Năm nay, muốn bay tầm giờ đó thì phải mất ít nhất 40 triệu đồng. Còn muốn bay vé phổ thông thì phải chấp nhận bay đêm, bay rạng sáng. Kể cả vé thương gia năm nay cũng tăng cao hơn so với mọi năm, gấp đôi ngày thường. Quá kinh khủng!”, anh Minh chia sẻ.

Khảo sát trên trang bán vé trực tuyến Abay, chặng TP.HCM - Hà Nội từ sau ngày 23 - 29 tháng chạp, không có chuyến bay của hãng nào vé dưới 3 triệu đồng/chiều. Giá vé thấp nhất của hãng Vietravel Airlines và Vietjet dù là những chuyến bay tối hoặc đêm cũng đã gần 3,2 triệu đồng/chiều. Bamboo Airways chỉ còn 3 chuyến bay sau 0 giờ - khung giờ mà trước đây hãn hữu lắm hành khách mới phải chọn - nhưng vé cũng trên 3,4 triệu đồng/chiều.

Vì vậy, Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không VN và các hãng hàng không nghiêm túc thực hiện quy định về đồng bộ hành khách và hành lý; kiểm tra, giám sát an ninh đối với hành khách và hành lý xách tay xuất phát đúng theo quy định hiện hành.

Thông tin với báo chí về kế hoạch phục vụ cao điểm tết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dự kiến giai đoạn cao điểm Tết dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, Tân Sơn Nhất sẽ không kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa lên máy bay (boarding) để giảm ùn ứ. Liên quan nội dung này, Cục Hàng không VN trong văn bản vừa gửi đến các hãng hàng không trong nước đã khẳng định: Hiện nay, quy định của pháp luật về vận chuyển đồng bộ hành khách và hành lý chưa có sự thay đổi. Đồng thời, theo thống kê năm 2022, tiếp tục xảy ra một số vụ việc hành khách đi nhầm tàu bay do chủ quan của nhân viên hàng không tại quầy boarding gate.

Pacific Airlines “mang tiếng” là hãng hàng không phân khúc giá rẻ của Vietnam Airlines, nhưng không có chuyến bay nào dưới 3,5 triệu đồng/chiều. Vietnam Airlines thì vẫn giữ chắc ngôi vị “anh cả” về cả thâm niên lẫn giá vé khi thấp nhất cũng hơn 3,5 triệu đồng các chuyến bay tối, đêm, rạng sáng; các chuyến bay ban ngày giá từ hơn 5,1 triệu đồng/chiều vé phổ thông linh hoạt và gần 10 triệu đồng vé hạng thương gia.

Liên quan giá vé cao, đại diện Vietnam Airlines lý giải tết luôn là mùa cao điểm nhất trong năm, các hãng hàng không luôn cố gắng tăng số chuyến bay đáp ứng tối đa nhu cầu của hành khách nhưng do nhiều yếu tố, chắc chắn cung vẫn không thể đủ cầu. Vì thế theo đúng cơ chế thị trường, không thể có giá rẻ dịp tết.

Chặng TP.HCM - Hà Nội là chặng “hot” nhất nên còn được Cục Hàng không cấp cho các hãng thêm nhiều slot để bổ sung chuyến bay. Với những người con xa quê miền Trung khu vực Huế, Đà Nẵng hoặc mạn Bắc Trung bộ - Vinh, Thanh Hóa… còn khốn khổ hơn vì không có vé mà canh. Như trường hợp chị Thanh Hoa (ngụ Q.11, TP.HCM), nghe mọi người kháo nhau năm nay vé tết vừa hiếm vừa đắt, chị Hoa cũng vội mua vé từ TP.HCM về Đà Nẵng ngày 26 tết từ gần 2 tháng trước với giá 2,5 triệu đồng/chiều của Vietnam Airlines. Chiều ngược lại từ Đà Nẵng - TP.HCM sau tết mãi tới cách đây 2 tuần chị Hoa mới canh được chuyến bay bổ sung của Vietnam Airlines nhưng phải chấp nhận bay chuyến 0 giờ.

Theo thống kê của các hãng hàng không, dù còn gần 1 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng từ cách nay khoảng 2 tuần, nhiều đường bay đã kín chỗ. Đại diện Vietravel Airlines thông tin chặng TP.HCM - Hà Nội, Phú Quốc, Quy Nhơn những ngày cao điểm tết ghi nhận tốc độ bán rất nhanh, mở bán tới đâu, nhanh chóng hết chỗ tới đó. Chặng TP.HCM - Hà Nội, hãng vừa mở bán bổ sung 1 chuyến bay tối nhưng cũng đã đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 81,2%. Riêng chặng TP.HCM - Đà Nẵng vẫn còn vé nhưng số lượng chuyến bay không nhiều.

“Tết 2023 được dự đoán là thời điểm sôi động nhất của ngành hàng không khi số lượng người lao động, sinh viên tại các TP lớn về quê sẽ rất cao vì 2 năm trước đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên rất nhiều người chưa được về quê đón tết. Chúng tôi vẫn đang theo sát tình hình cấp slot của Cục Hàng không để bổ sung chuyến bay phục vụ nhu cầu của hành khách”, đại diện Vietravel Airlines thông tin.





TP.HCM - Vinh, Thanh Hóa, Phú Quốc cũng là những chặng bay ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao nhất của Vietnam Airlines, cùng với chặng TP.HCM - Hải Phòng, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột; tiếp đến là chặng TP.HCM - Hà Nội, Đà Nẵng; Hà Nội - Đà Nẵng, Huế. Do các chuyến bay ban ngày hết sớm nên tỷ lệ đăng ký mua vé các chuyến bay đêm mùa tết năm nay cũng ghi nhận tăng cao hơn những năm trước.

Số liệu từ Cục Hàng không cho biết tính đến 18.12, nhiều đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán đã có tỷ lệ đặt chỗ khá cao, như TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Hải Phòng, TP.HCM - Hà Nội, TP.HCM - Vinh. Đặc biệt, chặng bay TP.HCM - Thanh Hóa tỷ lệ đặt chỗ lên tới hơn 92% cho cả 2 chiều. Ngày 24.12, Cục Hàng không VN đã quyết định tăng thêm 32 chuyến bay, tương đương khoảng 6.000 chỗ mỗi ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cao điểm tết, dự kiến có khoảng 120.000 khách đi và đến sân bay này mỗi ngày.

Không chỉ vé máy bay tăng giá, ngành đường sắt sau 2 năm chứng kiến vé tết ế kỷ lục cũng đang chứng kiến mùa tết hồi sinh với tốc độ bán vé “chóng mặt”. Giá vé tàu dịp Tết Nguyên đán 2023 tăng từ 2 - 10% so với ngày thường đối với một số chặng đông khách, tăng từ 1 - 6% so với giá vé tàu tết năm ngoái nhưng kể từ khi chính thức mở bán đến nay, ngành đường sắt đã 3 lần thông báo tăng chuyến để phục vụ nhu cầu tăng quá cao của người dân.

Dự kiến ban đầu, trong dịp Tết Quý Mão 2023, ngành đường sắt sẽ cung ứng 356 chuyến tàu, tương ứng 176.046 chỗ, tăng 130 chuyến và 67.000 chỗ so với Tết Nguyên đán 2022 (chiều TP.HCM - Hà Nội 10 ngày trước tết và chiều Hà Nội - TP.HCM 15 ngày sau tết). Thế nhưng, chỉ 1 tháng sau khi mở bán, ngành đường sắt đã phải tăng cường thêm nhiều chuyến tàu để phục vụ nhu cầu tăng rất cao của người dân. Hàng loạt chuyến tàu từ ga Sài Gòn đến ga Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Thanh Hóa đã nhanh chóng được lấp đầy.

Không lo thiếu xe tết

Đại diện Bến xe Miền Đông mới nhận định năm nay nhiều công ty buộc phải cho công nhân nghỉ tết sớm nên nhiều người lao động có xu hướng về quê sớm hơn cùng kỳ. Do đó, hiện một số xe thương hiệu về các tỉnh miền Trung đã hết vé giường nằm. Tuy nhiên, vé xe ghế ngồi vẫn còn rất nhiều để phục vụ hành khách.

Bến xe Miền Đông mới dự báo 10 ngày trước Tết Nguyên đán 2023 sẽ có 3.029 lượt xe xuất bến, với khoảng 60.480 hành khách. Đặc biệt, năm nay Bến xe Miền Đông mới sẽ tổ chức bán vé trên một số tuyến đường có nhu cầu tăng đột biến khi các hãng hết xe phục vụ, đảm bảo không thiếu xe đưa người dân về quê đón tết.

Trong khi đó, dự báo lượng khách của các tuyến còn hoạt động ở Bến xe Miền Đông cũ tăng khoảng 96% so với năm ngoái. Vào những ngày cao điểm từ 26 - 29.12 âm lịch, có khoảng 11.000 - 14.000 khách qua bến mỗi ngày. Bến xe Miền Tây cũng dự báo lượng khách qua bến dịp tết năm nay tăng 40% so năm trước, tập trung từ 27 - 29.12 âm lịch với khoảng 38.000 - 49.000 khách/ngày. “Ngoài việc huy động 100% xe chạy trên tuyến, các doanh nghiệp tại bến còn tăng cường xe khách bên ngoài vào để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Do vậy, bến xe hoàn toàn có thể đáp ứng đủ phương tiện vận chuyển, không thiếu xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân”, lãnh đạo Bến xe Miền Tây khẳng định.