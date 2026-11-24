Được biết, anh Vương chơi liên tục 9 trận pickleball từ 9 giờ đến 14 giờ, sau đó ngồi lại xem trận chung kết thì bất ngờ xuất hiện các triệu chứng ù tai, lừ đừ, chân tay co quắp. Nhiều nhóm cơ như cơ ngực, ngón tay, ngón chân, đùi, bắp chân và lưng bị co rút, kèm khó thở, co thắt lồng ngực.
Khoảng 30 phút sau, anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán tiêu cơ vân cấp do vận động quá sức.
“Nếu lúc đó tôi không ngồi lại coi trận cuối mà chạy xe đi về luôn, có lẽ đã gục giữa đường”, anh Vương kể.
Anh Vương cho biết trong quá trình chơi, anh vẫn bổ sung nước và điện giải. Trước đó, anh cũng duy trì thói quen chơi thể thao điều độ, ăn uống đầy đủ, hạn chế rượu bia, không hút thuốc và ngủ nghỉ hợp lý.
Hiện anh đã xuất viện, có thể đi lại, ăn uống bình thường; bác sĩ dặn uống đủ nước, nghỉ ngơi trong 1 - 2 tuần.
“Pickleball là môn thể thao cuốn hút, khiến người chơi dễ mải mê, không nghỉ ngơi đầy đủ giữa các trận, dẫn đến vận động quá sức. Tôi mong mọi người chơi thể thao điều độ, lựa chọn cường độ phù hợp và duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh để bảo vệ sức khỏe. Đừng chủ quan nghĩ mình khỏe mà vận động quá sức”, anh Vương chia sẻ.
Có thể gây suy thận cấp
Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Vũ Bảo, Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), cho biết tiêu cơ vân cấp một tình trạng cấp cứu y khoa, tế bào cơ vân bị phá hủy nhanh chóng, giải phóng các thành phần bên trong tế bào như myoglobin, creatine kinase (CK), kali, photpho và axit uric vào máu, có thể dẫn đến suy thận cấp và rối loạn điện giải nguy hiểm.
Các nguyên nhân thường gặp gồm:
- Chấn thương và chèn ép: Tai nạn giao thông, sập hầm/nhà, chèn ép cơ kéo dài, bỏng nặng, điện giật hoặc sét đánh.
- Vận động quá sức: Tập thể hình nặng, chạy đường dài hoặc gắng sức đột ngột khi chưa quen, nhất là trong thời tiết nóng bức và thiếu nước.
- Thuốc, chất độc và chất kích thích: Một số thuốc như statin (thuốc hạ mỡ máu), thuốc an thần, thuốc hướng thần; rượu, ma túy và các chất gây nghiện. Nọc độc từ rắn, ong và một số côn trùng cũng có thể gây tổn thương cơ.
- Bất động lâu hoặc thiếu máu cục bộ: Hôn mê, nằm bất động kéo dài, tắc động mạch cấp tính.
- Nhiễm trùng và rối loạn thân nhiệt/chuyển hóa: Nhiễm vi khuẩn, virus nặng (như uốn ván, Legionella), say nóng/tăng thân nhiệt ác tính hoặc hạ thân nhiệt kéo dài, rối loạn điện giải, nhiễm toan ceton do tiểu đường…
Lời khuyên để vận động thể chất an toàn
Để hạn chế nguy cơ chấn thương và biến chứng khi vận động, bác sĩ Vũ Bảo khuyến cáo người dân nên:
Chọn môn tập phù hợp thể trạng: Người cao tuổi hoặc có bệnh nền nên ưu tiên vận động nhẹ nhàng như đi bộ, dưỡng sinh. Người mắc bệnh tim mạch cần thận trọng với gắng sức vì dễ gây rối loạn nhịp tim hoặc quá tải tim mạch. Người từng chấn thương cần được bác sĩ đánh giá trước khi chơi lại.
Tăng cường độ từ từ: Nên khởi động kỹ, giữ đúng kỹ thuật, sử dụng dụng cụ bảo hộ phù hợp và tránh đột ngột chuyển sang bài tập cường độ cao.
Bổ sung nước và dinh dưỡng hợp lý: Uống đủ nước trước, trong và sau khi vận động; ăn đủ chất đạm, vitamin, khoáng chất; nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể phục hồi. Không tập luyện khi quá đói hoặc vừa ăn no.
Nhận biết dấu hiệu bất thường: Dừng tập và đi khám nếu đau ngực, khó thở, chóng mặt, choáng váng, tim đập nhanh bất thường hoặc đau cơ, khớp kéo dài. Khi có dấu hiệu nặng hoặc chấn thương không giảm sau sơ cứu cơ bản (nghỉ ngơi, chườm lạnh), cần đi khám sớm.
Sau khi mắc tiêu cơ vân cấp, khi nào người bệnh có thể trở lại chơi thể thao?
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Vũ Bảo, thời gian hồi phục sau tiêu cơ vân cấp thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy mức độ tổn thương cơ, biến chứng và nguyên nhân gây bệnh.
Trong quá trình theo dõi, người bệnh cần chú ý tình trạng đau, sưng, yếu cơ; lượng và màu sắc nước tiểu (phải trở về vàng nhạt bình thường, không còn màu sẫm). Đồng thời, có thể cần thực hiện các xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ để đánh giá mức độ hồi phục.
Chỉ nên trở lại tập luyện khi được bác sĩ đồng ý, các triệu chứng cấp tính đã hết, chức năng thận và điện giải ổn định. Khi bắt đầu lại, cần tập từ cường độ thấp, tăng dần thời gian và khối lượng vận động; đồng thời uống đủ nước, tránh tập quá sức hoặc trong môi trường quá nóng.
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