Sức khỏe

Tiêu cơ vân cấp do vận động quá mức: Nhận diện dấu hiệu qua màu nước tiểu

Liên Châu
Liên Châu
20/01/2026 08:16 GMT+7

Mới đây, Bệnh viện đa khoa Medlatec (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân (BN) nam 25 tuổi đến khám do bị đau các bắp cơ đùi, cơ cẳng chân 2 bên.

2 ngày trước khi đến khám, BN trên tập gym với cường độ cao, một buổi tập kéo dài 2 giờ, sau đó xuất hiện đau cơ đùi hai bên, đùi phải đau hơn đùi trái, kèm tiểu sẫm màu.

Kết quả xét nghiệm men cơ tăng cao lên tới 111.825 U/L (ngưỡng bình thường là 38 - 174 U/L). Siêu âm cho thấy hình ảnh vùng giảm âm trong tổ chức cơ tứ đầu đùi phải, trái, theo dõi tổn thương cấp. Qua khám và xét nghiệm, BN được chẩn đoán mắc bệnh tiêu cơ vân cấp, có chỉ định nhập viện điều trị nội trú và xuất viện sau 7 ngày.

Tiêu cơ vân cấp do vận động quá mức: Nhận diện dấu hiệu qua màu nước tiểu - Ảnh 1.

Tập luyện cường độ quá cao có thể là một trong những nguyên nhân của chứng tiêu cơ vân

ẢNH MINH HỌA: LÊ NAM

Theo bác sĩ Đào Việt Hưng (Bệnh viện đa khoa Medlatec), tiêu cơ vân là tổn thương phá hủy các tế bào cơ vân, giải phóng các chất là thành phần của tế bào cơ vân vào trong máu như: creatine kinase, myoglobin, phospho…

Tiêu cơ vân có nhiều nguyên nhân. Trong đó, có nguyên nhân do vận động quá mức (vận động quá sức, luyện tập cường độ cao, như chạy marathon, tập gym nặng, nhất là khi thời tiết nóng); do chấn thương (dập nát cơ do tai nạn giao thông, vùi lấp, điện giật). Một số thuốc; rượu, ma túy, thuốc lắc, cocain… cũng là nguyên nhân gây tiêu cơ vân. Ngoài ra, tiêu cơ vân có thể xảy đến do sốt cao, co giật kéo dài, hạ thân nhiệt; bệnh lý chuyển hóa, nhiễm trùng nặng, nhiễm vi rút (cúm, Covid-19...); thiếu máu cục bộ kéo dài ở cơ (do bó bột, chèn ép mạch máu...).

3 triệu chứng điển hình của tiêu cơ vân là: đau cơ, yếu cơ và nước tiểu sẫm màu (màu trà). Tuy nhiên, bác sĩ chỉ gặp khoảng 10% bệnh nhân có cả 3 triệu chứng điển hình. 90% BN có triệu chứng không đầy đủ, thậm chí không có triệu chứng lâm sàng. Ngoài ra, BN tiêu cơ vân có thể kèm theo mệt mỏi, buồn nôn, sốt nhẹ, tiểu ít hoặc vô niệu (nguy cơ suy thận cấp), tim đập nhanh, chuột rút, co giật do rối loạn điện giải.

Tiêu cơ vân cấp rất nguy hiểm, nhưng nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, bệnh có thể hồi phục hoàn toàn. Nếu không phát hiện và xử trí sớm, tiêu cơ vân cấp có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng như: suy thận cấp, rối loạn điện giải, co giật, loạn nhịp, toan chuyển hóa, tụt huyết áp, sốc giảm thể tích, rối loạn đông máu, tổn thương gan…


