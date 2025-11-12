Chọn diễn viên cho phim sử Việt

D IỄN VIÊN PHẢI CÓ KHÍ CHẤT LỊCH SỬ

Thời gian qua, nhiều dự án phim huyền sử, dã sử sắp khởi quay đã có những đợt tuyển chọn diễn viên khá rầm rộ ở cả 2 miền Nam - Bắc. Như Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh với những đợt casting ở TP.HCM và Hà Nội thu hút cả trăm gương mặt chuyên lẫn không chuyên đến ứng tuyển. Theo các nhà làm phim, việc tìm kiếm những diễn viên vừa có khả năng diễn xuất tốt, thể hiện được chiều sâu tâm lý nhân vật trong bối cảnh lịch sử, vừa có thể đáp ứng được yêu cầu cao về mặt võ thuật là bài toán không dễ. Có những bộ phim đòi hỏi diễn viên phải trải qua quá trình luyện tập võ thuật chuyên nghiệp và bài bản, kéo dài ít nhất 5 - 6 tháng và thời gian quay hơn 2 tháng. Đây là một cam kết lớn và khó về thời gian, công sức của cả diễn viên lẫn ê kíp huấn luyện.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến được chọn vào vai hoàng hậu Dương Vân Nga trong phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh ẢNH: ĐPCC

Nhìn lại, trong những phim lịch sử - chiến tranh như Mưa đỏ hay Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, dàn diễn viên được đạo diễn "đong đếm" rất kỹ và đã góp phần làm nên thành công lớn của phim. Như đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhấn mạnh, khí chất của diễn viên là yêu cầu quan trọng nhất để anh chọn diễn viên cho phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, bởi trong hoàn cảnh đặc biệt, con người ta phải có khí chất. Theo Bùi Thạc Chuyên, ngoài Thái Hòa, các diễn viên trẻ như Hồ Thu Anh, Hằng Lamoon... đều có khí chất và bản năng diễn phù hợp để vào vai hai nhân vật nữ quan trọng trong phim.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền khi chọn diễn viên cho Mưa đỏ cũng chia sẻ: "Điều mà các diễn viên trẻ thuyết phục tôi là tinh thần và khí chất của họ. Điều này sẽ giúp họ xả thân vì vai diễn. Vì phim yêu cầu các diễn viên phải trải qua một thời gian khá dài để huấn luyện, học tác chiến, rèn thể lực và sống đời sống của người lính trước khi bước vào lịch quay nên họ phải xả thân, phải có khí chất của người lính".

Phân tích về sự quan trọng của những diễn viên đóng phim có yếu tố lịch sử hay những nhân vật lịch sử tầm cỡ, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết: "Chọn diễn viên cho dòng phim này rất quan trọng do yêu cầu đặc thù của thể loại. Diễn viên cho phim sử Việt không chỉ cần ngoại hình đẹp hay kỹ năng diễn xuất cơ bản, họ cần có khí chất và nội lực riêng để truyền tải được sự oai hùng, bi tráng và tinh thần của nhân vật. Ngoài ra, kỹ năng tổng hợp là vô cùng quan trọng. Như trong Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh, chúng tôi đòi hỏi diễn viên phải thành thạo nhiều kỹ năng đặc biệt cùng lúc: diễn xuất tâm lý sâu sắc, kỹ năng võ thuật/hành động, gương mặt và khả năng thích nghi với phục trang cổ, nghi thức triều đình trong một số trường hợp".

Diễn viên Johnny Trí Nguyễn đóng vai tướng quân trong Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh ẢNH: ĐPCC

Theo chia sẻ từ đạo diễn Tôn Nguyễn của phim Huyền tình Dạ Trạch, với nội dung lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về Chử Đồng Tử và Tiên Dung có các yếu tố lịch sử, văn hóa được cài cắm, ê kíp cũng đã tổ chức những đợt casting trong vài tháng từ Nam ra Bắc để chọn gương mặt phù hợp. Tôn Nguyễn cho biết cái khó không nằm ở việc chọn người đẹp hay ngoại hình phù hợp mà là phải cảm được thần thái, linh hồn của thời đại lịch sử qua ánh mắt, giọng nói, cách họ hiện diện trong khung hình. "Đặc biệt, nhân vật chính là một vị thánh trong tâm thức người Việt, nên người thể hiện phải toát lên được cái tầm, khí chất và cái hồn của một biểu tượng văn hóa. Với dòng phim mang yếu tố sử, diễn viên không chỉ diễn mà họ gánh trên vai một phần biểu tượng", đạo diễn Tôn Nguyễn nói. Anh chia sẻ thêm: "Phim có thể được đầu tư lớn, kỹ xảo hoành tráng, nhưng nếu người diễn không đủ chiều sâu để truyền tải thì bộ phim sẽ không có linh hồn".





Đ ÃI CÁT TÌM… KIM CƯƠNG

Với xu hướng làm phim khai thác các yếu tố lịch sử - văn hóa Việt đang và sắp nở rộ, các nhà làm phim cho rằng việc tìm được diễn viên phù hợp như "đãi cát tìm kim cương".

Đang chuẩn bị từ khâu tìm kiếm diễn viên, bối cảnh cho phim lịch sử Anh hùng, đạo diễn Lương Đình Dũng thừa nhận: "Với nhân vật là một anh hùng dân tộc chinh chiến ngang dọc, một vị vua vĩ đại hay một tổng thống có tầm vóc nhân loại thì việc chọn được diễn viên đúng là "đãi cát tìm kim cương". Vì diễn viên phải truyền tải được trí tuệ và tài năng của nhân vật cũng như có trí tuệ cùng kỹ năng để tiếp cận câu chuyện trong phim. Ngoài ra, phim lịch sử thì khâu hóa trang vô cùng quan trọng". Nói về tiêu chí của mình, đạo diễn chia sẻ: "Tôi luôn muốn chọn những diễn viên có hình thể đẹp vì muốn trong phim của mình là những người Việt cao lớn và thông thái trong diện mạo. Tôi đã viết một cuốn tài liệu dài gần 100 trang chỉ để dành riêng cho diễn viên của mình về tâm lý diễn xuất và các phương pháp để diễn viên tiếp cận các nhân vật trong câu chuyện phim lịch sử khi tôi làm".

NSND Trọng Trinh và NSƯT Chiều Xuân tham gia tuyển chọn diễn viên cho phim Huyền tình Dạ Trạch ẢNH: ĐÀI PT-TH HÀ NỘI

Đạo diễn Lương Đình Dũng còn cho rằng phim lịch sử phải rất kỹ khi chọn diễn viên đóng những nhân vật lịch sử có tầm cỡ vì ngoài ngoại hình, khả năng diễn xuất thì đời tư phải không vướng lùm xùm, không có scandal. "Nếu chọn diễn viên đóng vai một anh hùng dân tộc thì đương nhiên phải xét yếu tố "nhân thân" nữa. Họ phải xứng đáng để "ngồi" vào vị trí nhân vật lớn, đủ sức thuyết phục khán giả và nhà làm phim cũng yên tâm khi giao vai cho họ", Lương Đình Dũng nói.

Với phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh khởi quay vào tháng 11 này, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết đã mời những gương mặt rất "chất" như Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, NSND Tự Long vào những vai quan trọng. Anh lý giải đây là lựa chọn kỹ lưỡng, dựa trên sự phù hợp tuyệt đối với nhiều tiêu chí mà đoàn phim đề ra từ quá trình làm nghề, đời tư... "Chúng tôi chọn chiến lược kết hợp giữa những ngôi sao nội lực (như Johnny Trí Nguyễn, Tự Long, Hải Yến) để làm trụ cột, cùng với việc tuyển chọn rộng rãi để tìm kiếm những tài năng trẻ tiềm năng (những "viên ngọc thô"). Với tổng số diễn viên có thoại trong phim khá lớn, khoảng hơn 40 người, chúng tôi cũng rất cần những gương mặt mới", Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ.