Chọn giày đi bộ đúng cách: Sai một chút, đau cả chân

Vì sao chọn giày đi bộ lại quan trọng?

Theo Hiệp hội Chỉnh hình Bàn chân và Cổ chân Mỹ, chọn giày đi bộ không phù hợp có thể làm tăng áp lực lên bàn chân và gây chấn thương.

Bác sĩ Emily Splichal, chuyên gia về y học chức năng bàn chân (Mỹ), cho biết chọn giày sai kích cỡ có thể làm thay đổi dáng đi, khiến lực tác động phân bố không đều lên khớp.

Chọn giày đi bộ phù hợp cần đúng kích cỡ, có đệm tốt, linh hoạt và hỗ trợ vòm chân Ảnh: P.H tạo bởi Gemini

Cách chọn giày đi bộ chuẩn nhất

Kích cỡ vừa chân. Dư mũi giày khoảng 0,5 - 1 cm Không bó chặt, không quá rộng.

Có độ đệm tốt. Giúp hấp thụ lực khi bước. Giảm áp lực lên đầu gối và cột sống.

Độ linh hoạt cao. Dễ uốn cong phần mũi. Hỗ trợ bước đi tự nhiên.

Hỗ trợ vòm chân. Quan trọng với người chân bẹt hoặc vòm cao.

Bác sĩ Rock G. Positano, chuyên gia phẫu thuật bàn chân tại Bệnh viện Special Surgery (Mỹ), nhấn mạnh: không có một loại giày phù hợp cho tất cả, cần chọn theo cấu trúc bàn chân.

Sai lầm nhiều người mắc phải

Chọn giày đi bộ vì đẹp thay vì phù hợp.

Đi giày quá cứng hoặc quá mềm.

Thử giày vào buổi sáng (chân chưa giãn).

Những sai lầm trên có thể làm tăng nguy cơ đau chân và chấn thương, theo Healthline (Mỹ).

Khi nào nên thay giày?

Đi được khoảng 500 - 800 km.

Đế giày mòn lệch.

Mất độ đàn hồi.

Xuất hiện đau chân.

Lời khuyên giúp đi bộ hiệu quả hơn

Chọn giày phù hợp ngay từ đầu.

Khởi động trước khi đi bộ.

Giãn cơ sau khi tập.

Lắng nghe tín hiệu cơ thể.

Giày đi bộ không chỉ là phụ kiện mà là “nền tảng” của vận động. Chọn đúng giày đi bộ giúp giảm chấn thương, tăng hiệu quả tập luyện và bảo vệ sức khỏe lâu dài.