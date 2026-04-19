Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chọn giày đi bộ đúng cách: Sai một chút, đau cả chân

Cát Anh
19/04/2026 10:53 GMT+7

Chọn giày đi bộ phù hợp cần đúng kích cỡ, có đệm tốt, linh hoạt và hỗ trợ vòm chân. Chọn sai giày có thể gây đau chân, viêm cân gan chân và ảnh hưởng khớp.

Vì sao chọn giày đi bộ lại quan trọng?

Theo Hiệp hội Chỉnh hình Bàn chân và Cổ chân Mỹ, chọn giày đi bộ không phù hợp có thể làm tăng áp lực lên bàn chân và gây chấn thương.

Bác sĩ Emily Splichal, chuyên gia về y học chức năng bàn chân (Mỹ), cho biết chọn giày sai kích cỡ có thể làm thay đổi dáng đi, khiến lực tác động phân bố không đều lên khớp.

Chọn giày đi bộ phù hợp cần đúng kích cỡ, có đệm tốt, linh hoạt và hỗ trợ vòm chân

Ảnh: P.H tạo bởi Gemini

Cách chọn giày đi bộ chuẩn nhất

  • Kích cỡ vừa chân. Dư mũi giày khoảng 0,5 - 1 cm Không bó chặt, không quá rộng.
  • Có độ đệm tốt. Giúp hấp thụ lực khi bước. Giảm áp lực lên đầu gối và cột sống.
  • Độ linh hoạt cao. Dễ uốn cong phần mũi. Hỗ trợ bước đi tự nhiên.
  • Hỗ trợ vòm chân. Quan trọng với người chân bẹt hoặc vòm cao.

Bác sĩ Rock G. Positano, chuyên gia phẫu thuật bàn chân tại Bệnh viện Special Surgery (Mỹ), nhấn mạnh: không có một loại giày phù hợp cho tất cả, cần chọn theo cấu trúc bàn chân.

Sai lầm nhiều người mắc phải 

  • Chọn giày đi bộ vì đẹp thay vì phù hợp.
  • Đi giày quá cứng hoặc quá mềm.
  • Thử giày vào buổi sáng (chân chưa giãn).

Những sai lầm trên có thể làm tăng nguy cơ đau chân và chấn thương, theo Healthline (Mỹ).

Khi nào nên thay giày?

  • Đi được khoảng 500 - 800 km.
  • Đế giày mòn lệch.
  • Mất độ đàn hồi.  
  • Xuất hiện đau chân.

Lời khuyên giúp đi bộ hiệu quả hơn 

  • Chọn giày phù hợp ngay từ đầu. 
  • Khởi động trước khi đi bộ.
  • Giãn cơ sau khi tập. 
  • Lắng nghe tín hiệu cơ thể.

Giày đi bộ không chỉ là phụ kiện mà là “nền tảng” của vận động. Chọn đúng giày đi bộ giúp giảm chấn thương, tăng hiệu quả tập luyện và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Khám phá thêm chủ đề

chọn giày đi bộ phù hợp Đi bộ Tập thể dục thay đổi dáng đi Đau chân đau đầu gối đau khớp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận